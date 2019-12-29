Торжественное шествие Дедов Морозов и Снегурочек прошло сегодня в Смолевичах





На центральной площади у новогодней ели смолевичане и гости города встречали торжественное шествие Дедов Морозов и Снегурочек.

Многочисленные зимние персонажи — представители трудовых коллективов района — приветствовали всех, кто пришел на праздник. Поздравление от главного Дедушки Мороза, детская игровая программа «Зимние забавы» и новогодний хоровод с участниками шествия подарили всем участникам праздника новогоднее настроение, а детвора, пришедшая на праздник, повеселилась от души.

Подробнее — в свежем выпуске «КС».











