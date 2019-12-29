Что обсуждали в «ВКонтакте» в этом году

Источник материала: Tut.by

Команда «ВКонтакте» представила в медиапроекте «Фокус» список самых обсуждаемых персон и событий года. Рейтинг составлен вместе с Brand Analytics — по количеству упоминаний в публичных записях и комментариях социальной сети с января по декабрь.



Изображение: Stroganova / pixabay.com

Персоны года:

Владимир Путин — 12,6 млн упоминаний Хидео Кодзима — 4 млн Лионель Месси — 3,9 млн HammAli & Navai — 3,5 млн Тима Белорусских — 3,1 млн Artik & Asti — 2,7 млн Егор Крид — 2,64 млн Zivert — 2,63 млн Ramil' - 2,5 млн JONY — 2,4 млн

На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя музыкальные итоги , соцсеть назвала его «Артистом 2019»: за год в VK и BOOM его песни послушали больше миллиарда раз. За ним же была и победа в номинации «Альбом 2019»: релиз «Твой первый диск — моя кассета» слушали чаще всего.

«Песней 2019» тогда признали «Грустный дэнс», а сейчас Artik & Asti заняли шестое место в топе персон. Закрывает десятку JONY. Музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала его «Прорывом года» — исполнитель вошёл в топ песен с треком «Аллея».

События года:

Тёмная тема — 12 млн упоминаний

2. VK Coin — 3,7 млн

3. Поединки UFC — 2,06 млн

4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн

5. Пожары в Сибири — 1,2 млн

6. Пенсионная реформа — 1 млн

7. Мстители: Финал — 750 тыс.

8. Евровидение — 605,1 тыс.

9. Протесты в Москве — 605 тыс.

10. Лига чемпионов — 572 тыс.