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Что обсуждали в «ВКонтакте» в этом году
Источник материала: Tut.by
Команда «ВКонтакте»
Персоны года:
На пятом месте оказался Тима Белорусских. Подводя
«Песней 2019» тогда признали «Грустный дэнс», а сейчас Artik & Asti заняли шестое место в топе персон. Закрывает десятку JONY. Музыкальная редакция «ВКонтакте» назвала его «Прорывом года» — исполнитель вошёл в топ песен с треком «Аллея».
События года:
2. VK Coin — 3,7 млн
3. Поединки UFC — 2,06 млн
4. Шиес — кампания против строительства мусорного полигона в Архангельской области — 2,03 млн
5. Пожары в Сибири — 1,2 млн
6. Пенсионная реформа — 1 млн
7. Мстители: Финал — 750 тыс.
8. Евровидение — 605,1 тыс.
9. Протесты в Москве — 605 тыс.
10. Лига чемпионов — 572 тыс.
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Соцсеть составила список самых обсуждаемых персон и событий года.
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