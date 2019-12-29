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СК установил факт попытки организации договорного матча в мужском чемпионате Беларуси по волейболу

30.12.2019 17:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела установил факт попытки организации договорного матча в мужском чемпионате Беларуси по волейболу.

Лицам, обвиняемым в подкупе спортсменов, инкриминирована передача денег волейболистам команды "Коммунальник-Могилев" за обеспечение необходимого результата одного из матчей национального первенства, сообщает пресс-служба СК.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен, в ближайшее время материалы будут переданы прокурору.
 
Теги: Могилев
 
 
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Следственный комитет Беларуси в рамках расследования уголовного дела установил факт попытки организации договорного матча в мужском чемпионате Беларуси по...
 
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