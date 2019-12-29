Если не сидится дома. Куда сходить в новогоднюю ночь в Гомеле

Источник материала: Tut.by

Если новогодняя ночь на диване с оливье у телевизора не для вас, отправляйтесь на свежий воздух к городским елкам — там точно не заскучаете: танцы, конкурсы хороводы… Посмотрите, куда можно сходить.





На главной городской площади пройдет «Елкин dream». Программа начнется в 11 часов вечера 31 декабря и продлится до трех утра 1 января. Гостей ждут выступления артистов, конкурсы, дискотека, народное новогоднее караоке и конечно, хоровод.

Развлекательная программа также будет организована в новогоднюю ночь и во всех районах города.

Так, в Новобелицком районе гостей приглашают к площадке возле кинотеатра «Мир» (улица Ильича, 51б), в Советском — к ДК «Фестивальный» (проспект Речицкий, 24). В Центральном — к Ледовому Дворцу (улица Мазурова, 110). Время начала — 1.00.

А вот в Железнодорожном районе праздник начнется уже через полчаса после боя новогодних курантов на площадках перед Дворцом культуры «Гомсельмаша» (проспект Космонавтов, 22) и Дворцом культуры «Костюковка» (улица Незалежности, 2а).

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