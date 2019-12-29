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В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч

30.12.2019 16:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На автотрассах Минской области увеличили ограничение максимальной скорости. Это касается трех участков дорог  Минск-Молодечно, Минск-Мядель и Слобода-Паперня в обоих направлениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч

На дорогах уже установили специальные знаки с указанием ограничения максимальной скорости. Для легковых автомобилей – это 120  километров в час и 100  для грузовых. Кроме этого, решается вопрос об увеличении скорости на трассе Минск-Гомель.

Фиксация заезда на стоп-полосу и проезд на красный. ГАИ предлагает модернизировать камеры на дорогах

В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч

Кстати, сотрудники ГАИ напоминают водителям быть внимательными при выборе режима скорости в зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На автотрассах Минской области увеличили ограничение максимальной скорости. Это касается трех участков дорог – Минск-Молодечно, Минск-Мядель и...
 
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