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В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На автотрассах Минской области увеличили ограничение максимальной скорости. Это касается трех участков дорог – Минск-Молодечно, Минск-Мядель и Слобода-Паперня в обоих направлениях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На дорогах уже установили специальные знаки с указанием ограничения максимальной скорости. Для легковых автомобилей – это 120 километров в час и 100 – для грузовых. Кроме этого, решается вопрос об увеличении скорости на трассе Минск-Гомель.
Кстати, сотрудники ГАИ напоминают водителям быть внимательными при выборе режима скорости в зависимости от погодных условий и состояния дорожного покрытия.
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Новости Беларуси. На автотрассах Минской области увеличили ограничение максимальной скорости. Это касается трех участков дорог – Минск-Молодечно, Минск-Мядель и...
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