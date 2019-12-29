ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Удастся ли минскому «Динамо» прервать серию неудач, сыграв с «Динамо-Рига»?

30.12.2019 16:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» снова преследуют неудачи. «Зубры» повторили антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 11 матчей подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Удастся ли минскому «Динамо» прервать серию неудач, сыграв с «Динамо-Рига»?

30 декабря «Динамо» проведет последний в календарном году матч регулярного чемпионата. В соперниках команда-аутсайдер – рижское «Динамо». Сегодня рижане на последнем месте в турнирной таблице, а минчане – на предпоследнем.

Подопечные Крэйга Вудкрофта надеются из этого противостояния выйти победителями и прервать серию неудач. Начало игры на «Минск-Арене» в 19 часов.

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» снова преследуют неудачи. «Зубры» повторили антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 11 матчей подряд,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области на некоторых трассах увеличили скорость до 120 км/ч и 100 км/ч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика