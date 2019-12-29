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Удастся ли минскому «Динамо» прервать серию неудач, сыграв с «Динамо-Рига»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» снова преследуют неудачи. «Зубры» повторили антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 11 матчей подряд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
30 декабря «Динамо» проведет последний в календарном году матч регулярного чемпионата. В соперниках команда-аутсайдер – рижское «Динамо». Сегодня рижане на последнем месте в турнирной таблице, а минчане – на предпоследнем.
Подопечные Крэйга Вудкрофта надеются из этого противостояния выйти победителями и прервать серию неудач. Начало игры на «Минск-Арене» в 19 часов.
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Новости Беларуси. Минское хоккейное «Динамо» снова преследуют неудачи. «Зубры» повторили антирекорд Континентальной хоккейной лиги, проиграв 11 матчей подряд,...
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