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Вот это по-нашему! Милиция составила протокол на активиста... за 5 дней до митинга!

30.12.2019 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельский активист движения «За свободу» Борис Аникеев получил почтой административный протокол, составленный столичной милицией за участие в акции против интеграции Беларуси и России.

Милиция обвинила его в участии в акции 20 декабря. И все бы ничего, если бы протокол не был составлен за пять дней до митинга - 15 декабря!

«Можно говорить о вещих способностях столичной милиции. 15 декабря я еще сам не знал, поеду ли в Минск 20-го на акцию, а на меня уже заранее составили протокол», - сообщил Свабодзе Борис Аникеев.

Протокол составил заместитель начальника отдела правопорядка милиции общественной безопасности Ленинского РУВД Минска подполковник Николай Ермолинский

В документе, датированном 15 декабря отмечается, что Борис Аникеев 20 декабря «принял активное участие в несанкционированном митинге с целью публичного выражения своего протеста против интеграции Беларуси и России, выкрикивал лозунги «Жыве Беларусь!», «Позор!», «Верим, можем, победим».



Активист движения «За свободу» действительно принимал участие в акциях против интеграции Беларуси и России. За участие в акции 7 декабря его должны были судить 30 декабря, но в суд не явился свидетель, и заседание перенесли. 

Будут судить активиста и за участие в акции 20 декабря по составленному 15 декабря «пророческому» протоколу. Дата суда пока не известна.
 
Теги: Минск
 
 
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Гомельский активист движения «За свободу» Борис Аникеев получил почтой административный протокол, составленный столичной милицией за участие в акции против...
 
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