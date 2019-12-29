Почти во всех кинотеатрах Минска лидирует российская комедия. И это не «Полицейский с Рублевки»…

Источник материала: Tut.by

В этот понедельник AFISHA.TUT.BY делится сводками по кассовым сборам столицы в последний раз в этом году, представляете? Если коротко, функцию главного новогоднего фильма, на который можно сходить всей семьей, конечно же, выполняет сиквел «Полицейского с Рублевки». Но интересно вот что — кассовым лидером за прошлый уикенд стал не он. Но близко.



Фото носит иллюстративный характер

Фильм недели — « Холоп »



Кадр из фильма

Когда: до 12 января Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

Как видите, главной картиной прошлой недели стала премьера «Холоп», на пятки которой так и наступает новогоднее продолжение «Полицейского с Рублевки». Если в двух словах, «Холоп» — это «Шоу Трумана» по-русски. Фильм снял режиссер скандального «Текста» Клима Шипенко. В касте замечены Александра Бортич , Иван Охлобыстин , Александр Самойленко и Мария Миронова. По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.



Кадр из фильма

Когда: до 1 января, но могут быть изменения Где: в минских кинотеатрах Сколько: от 5 рублей Купить билет

«Черное Рождество» — настоящий хит для поклонников ужасов. Ну, или комедий. В трейлере фильма вы найдете убийство сосулькой и удушение гирляндой — и это так мило в канун Нового года, не правда? Действие происходит в университетском городке в рождественские каникулы. Главной героине и ее подругам, оставшимся у нее дома на пару праздничных дней, увы, не грозит веселый отдых — девушек начинает преследовать странный тип, который сначала донимает их телефонными звонками, а затем начинает убивать одну за другой.