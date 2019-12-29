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Почти во всех кинотеатрах Минска лидирует российская комедия. И это не «Полицейский с Рублевки»…

30.12.2019 17:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этот понедельник AFISHA.TUT.BY делится сводками по кассовым сборам столицы в последний раз в этом году, представляете? Если коротко, функцию главного новогоднего фильма, на который можно сходить всей семьей, конечно же, выполняет сиквел «Полицейского с Рублевки». Но интересно вот что — кассовым лидером за прошлый уикенд стал не он. Но близко.


Фото носит иллюстративный характер

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 23 — 29 декабря

  

SilverScreen

1. Холоп
2. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
3. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
4. Джуманджи: Новый уровень
5. Холодное сердце 2

КиноМинска

1. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
2. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
3. Холоп
4. Джуманджи: Новый уровень
5. Холодное сердце 2

Falcon Club Бутик Кино

1. Холоп
2. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
3. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
4. Фиксики против кработов
5. Союз спасения

АртКинотеатр

1. Холоп
2. Холодное сердце 2
3. Звездные Войны: Скайуокер. Восход
4. Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2
5. Иван Царевич и Серый Волк 4

Фильм недели — «Холоп»


Кадр из фильма

Когда: до 12 января

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

Как видите, главной картиной прошлой недели стала премьера «Холоп», на пятки которой так и наступает новогоднее продолжение «Полицейского с Рублевки». Если в двух словах, «Холоп» — это «Шоу Трумана» по-русски. Фильм снял режиссер скандального «Текста» Клима Шипенко. В касте замечены Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова. По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

Бонус от AFISHA.TUT.BY — «Черное Рождество»


Кадр из фильма

Когда: до 1 января, но могут быть изменения

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей

Купить билет

«Черное Рождество» — настоящий хит для поклонников ужасов. Ну, или комедий. В трейлере фильма вы найдете убийство сосулькой и удушение гирляндой — и это так мило в канун Нового года, не правда? Действие происходит в университетском городке в рождественские каникулы. Главной героине и ее подругам, оставшимся у нее дома на пару праздничных дней, увы, не грозит веселый отдых — девушек начинает преследовать странный тип, который сначала донимает их телефонными звонками, а затем начинает убивать одну за другой.

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Теги: Минск
 
 
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