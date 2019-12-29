Опасное счастье. Чем вреден позитив на работе

Источник материала: Ежедневник



фото: ideanomics.ru

Если владелец компании считает, что его подчиненные должны всегда быть "на позитиве", он сильно ошибается. Причем в ущерб бизнесу. Люди в приподнятом настроении теряют способность распознавать обман и показывают худшие результаты на переговорах.

Умение быть счастливым при любых обстоятельствах — одна из негласных обязанностей современных работников. И это страшно, считают Андре Спайсер и Карл Седерстрем, соавторы книги «Как оставаться человеком на работе». В одной из глав книги, которую публикует МИФ , они собрали данные не в пользу счастья:

- Недавно в обеих компаниях, в которых мы работаем, проводились семинары по мотивации. На обоих мероприятиях спикеры буквально пели оды счастью. Один из спикеров объяснил, что счастье делает вас более здоровым, добрым, продуктивным и даже повышает шансы на продвижение по службе. Другой семинар включал в себя обязательные танцы — к слову, довольно дикие. Ожидалось, что так наши тела наполнятся радостью. Одному из наших коллег даже пришлось ретироваться в ближайший туалет.

Фирмы тратят деньги на коучей счастья, тимбилдинг, игры, консультантов веселья и директоров счастья (да, вы найдете человека с такой должностью в Google). Эти занятия и должности могут показаться забавными или даже странными, но компании относятся к ним крайне серьезно. Но должны ли?

Да, научно доказано, что счастливые сотрудники реже увольняются, чаще радуют клиентов, отличаются более крепким здоровьем и с большей вероятностью выйдут за рамки своих служебных обязанностей. Но мы сделали и другие открытия, согласно которым некоторые преимущества счастья на рабочем месте, которые принимаются как должное, — не более чем миф.

Счастье может быть изнурительным. Погоня за ним может не увенчаться успехом. Но ведь это не страшно, правда? Страшно. С XVIII века люди отмечали, что желание стать счастливым становилось тяжелой ношей, обязательством, которое невозможно выполнить. Зацикленность на счастье делает нас менее счастливыми. Недавний психологический эксперимент подтвердил это. Исследователи попросили участников посмотреть фильм, который обычно вызывал чувство счастья: по сюжету фигурист выигрывал медаль на соревнованиях. Но перед просмотром половину участников попросили прочитать вслух высказывание о важности счастья в жизни. Исследователи с удивлением обнаружили, что эти люди ощущали себя менее счастливыми после окончания фильма. По сути, когда счастье становится обязанностью, люди могут почувствовать себя хуже, если им не удалось выполнить ее.

Это становится особой проблемой в современном мире, ведь в нем счастье представляется как моральный долг. Как говорил французский философ Паскаль Брукнер, «несчастье — это не просто несчастье, это даже хуже: неудачная попытка стать счастливым».

Если вы работали в службе клиентского обслуживания, например в колцентре или на кассе популярного кафе, вы знаете, что жизнерадостность на работе — одна из должностных обязанностей. Каким бы утомительным это ни было, такой подход имеет смысл, когда вы напрямую работаете с клиентами. Но сегодня многих сотрудников, которые не взаимодействуют с клиентами непосредственно, тоже заставляют излучать счастье. Это может привести к неожиданным последствиям. По результатам одного исследования, люди в хорошем настроении хуже выявляли обман, чем недовольные участники экперимента. Другое исследование показало, что люди, которые чувствовали себя раздраженными во время переговоров, достигали лучших результатов, чем счастливые. Это подтверждает, что счастье не всегда хорошо сказывается на всех аспектах нашей работы или видах деятельности, для которых необходимы определенные способности. В некоторых случаях оно может и ухудшить результаты.

Счастье может испортить ваши отношения с начальником. Если мы верим, что обретем счастье на работе, в некоторых случаях мы можем начать относиться к руководителю как к упрощенной версии супруга или родителя. В своем исследовании СМИ Сюзанна Экманн обнаружила, что сотрудники, которые верили, что работа сделает их счастливыми, зачастую становились «эмоционально голодными». Они хотели, чтобы менеджеры постоянно хвалили и поддерживали их. Когда эти сотрудники не получали ожидаемой эмоциональной подпитки (а это происходило часто), они обижались и тянули одеяло на себя. Даже мелкие проблемы трактовались как последствие «изгнания». Таким образом, ожидание, что начальник осчастливит вас, во многих отношениях делает нас эмоционально уязвимыми.

Счастье может навредить вашим отношениям с друзьями и членами семьи. В своей книге «Холодная близость» (Cold Intimacies) профессор социологии Ева Иллуз рассказывает, какой странный побочный эффект имеет желание жить более эмоциональной жизнью на работе. В таких случаях сотрудники начинают относиться к своей личной жизни как к рабочему заданию. Люди, с которыми поговорила Иллуз, воспринимали личные отношения как проект, которым нужно тщательно управлять с помощью корпоративных инструментов и техник. В результате их семейная жизнь стала невероятно холодной и расчетливой. Неудивительно, что многие из них предпочитали проводить время на работе, а не дома.

Счастье может превратить такое событие, как потеря работы, в настоящую трагедию. Когда мы видим в работе источник счастья и смысл жизни, мы начинаем от нее зависеть. В своем исследовании профессор социологии Ричард Сеннетт отметил, что люди, которые считали работу важным источником своей состоятельности, испытывали наибольшее потрясение после увольнения. Они теряли не только работу и доход, но и обещание счастья. Таким образом, когда мы относимся к работе как к значимому способу получить счастье, мы становимся эмоционально уязвимыми в периоды перемен.

Счастье также может сделать вас самолюбивым. Или обычно оно нас совершенствует, верно? Не совсем, как показывают результаты интересного исследования. Участникам раздали лотерейные билеты и спросили, сколько они хотели бы отдать другим, а сколько — оставить себе. Люди в хорошем настроении больше билетов забрали себе. Это говорит о том, что по крайней мере в некоторых условиях счастье не всегда означает щедрость.

Наконец, счастье может сделать вас одиноким. В одном эксперименте психологи попросили людей вести подробный дневник на протяжении двух недель. В конце исследования ученые поняли, что люди, которые высоко ценили счастье, чувствовали себя более одинокими, чем люди, которые придавали ему меньше значения. Очевидно, упорная погоня за счастьем заставляет нас чувствовать свою обособленность.

Так почему же, несмотря на все опровержения, мы продолжаем верить, что счастье улучшает рабочую обстановку? Согласно результатам одного исследования, ответ кроется в эстетике и идеологии. Счастье — удобная идея, которая хорошо выглядит на бумаге (эстетическая составляющая). К тому же она помогает избежать более серьезных проблем на работе, например конфликтов и правил (идеологическая составляющая). Когда мы предполагаем, что счастливые сотрудники работают лучше, мы можем задвинуть неудобные вопросы в дальний угол, тем более что счастье зачастую рассматривается как выбор. Это удобный способ справиться с негативным отношением, неприятными людьми и нежеланными персонажами корпоративной жизни. Призыв к такой неоднозначной категории, как счастье, является отличным способом избежать сложных решений, например, об увольнении. Как утверждает Барбара Эренрейх в своей книге «На позитивной стороне» (Bright-Sided), позитивные сообщения о счастье особенно популярны в периоды кризисов и массовых сокращений.

С учетом этих потенциальных проблем мы полагаем, что необходимо переосмыслить убеждение в том, что работа должна всегда делать нас счастливыми. В реальности работа, как и остальные аспекты жизни, вызывает огромный спектр чувств. Конечно, счастье — потрясающее чувство, но его нельзя получить по взмаху волшебной палочки. Возможно, чем меньше мы бежим за счастьем в своей работе, тем выше вероятность, что мы его обретем — спонтанное и приятное, а не вымученное и искусственное. И самое главное — мы будем лучше подготовлены к серьезной работе. Мы увидим ее такой, какая она есть, а не такой, какой мы — руководители, сотрудники или танцующие лекторы семинаров по мотивации — пытаемся ее увидеть.