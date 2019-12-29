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«Мы ждали этого момента весь год». Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» отправился на ралли «Дакар – 2020»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чуть менее недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» в котором примут участие белорусские гонщики, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши спортсмены отправились на соревнования, которые впервые пройдут в Саудовской Аравии.
Уже 5 января экипажи «МАЗ-СПОРТавто» выйдут на маршрут. Длина первого спецучастка 317 километров, а это значит, времени на раскачку нет – такие расстояния для стартового отрезка очень сложные.
В гонке примут участие два бескапотных и один капотный МАЗы, которые уже находятся в Джедде – городе, с которого начнутся состязания.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Напомним, лучшее достижение наших спортсменов – 2-е место экипажа Сергея Вязовича по итогам «Дакара-2018».
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Новости Беларуси. Чуть менее недели остаётся до старта ралли-рейда «Дакар-2020» в котором примут участие белорусские гонщики, сообщили в программе...
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