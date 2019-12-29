Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы. Сколько они получат

Источник материала: Tut.by

Ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим белорусам к 75-летию Победы советского народа, которое будет отпраздновано в следующем году, выплатят единовременную материальную помощь. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба президента.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Согласно документу, матпомощь будет оказываться дифференцированно. Ее получит около 20 тысяч человек.

Герои Советского Союза получат 2,5 тысячи рублей. Сумма, которую выплатят инвалидам и участникам войны, людям, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943—1945 годах, выплаты скромнее — 1,7 тысячи рублей.

Награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда, а также тем, кого наградили медалью «За оборону Ленинграда», положено 900 рублей. Такую же сумму выплатят награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

700 рублей помощи выплатят членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, которые погибли или пропали без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями во время войны или с последствиями военных действий.

Планируется, что ветеранам будут выплачивать матпомощь с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

Напомним, в этом году ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны, в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков также оказывали материальную помощь. Они получили суммы от 650 рублей до 2 тысяч.

Сколько в Беларуси проживает участников ВОВ?

На 1 января 2019 года в Беларуси проживало 6845 ветеранов ВОВ ( годом ранее — 9030). Из них — 3250 участников войны, 1073 инвалида, 1952 награжденных труженика тыла, 417 блокадников Ленинграда.

Больше всего ветеранов ВОВ на начало этого года проживало в Минске — 1916 человек, а меньше всего — в Гродненской области — 495. В Минской области — 874, в Витебской — 956, в Брестской — 897, в Гомельской — 1045, в Могилевской — 662.

Самым молодым участникам и инвалидам войны сейчас 92 года, самым молодым партизанам и подпольщикам — 87 лет.