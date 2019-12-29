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Белорусы задолжали банкам 13,8 млрд рублей
Источник материала: Партизан
Беларусы задолжали банкам 13,8 млрд рублей, следует из статистического бюллетеня Национального банка. Такая сумма задолженности была зафиксирована 1 декабря. За ноябрь долги беларусов перед банками выросли на 207,9 млн рублей.
В сравнении с прошлым годом объем задолженности физлиц вырос на 21,4%.
На долю кредитов в национальной валюте приходилось 13,78 млрд рублей задолженности, а в иностранной валюте долги составляли 15,4 млн долларов, пишет
Беларусы были должны 5,34 млрд рублей по кредитам на потребительские нужды и 8,377 млрд рублей — по кредитам на финансирование недвижимости, в том числе 8,26 млрд рублей по кредитам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья.
Просроченная задолженность по кредитам составляла всего 35 млн рублей, что на 13,6 млн рублей меньше, чем год назад.
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Беларусы задолжали банкам 13,8 млрд рублей, следует из статистического бюллетеня Национального банка. Такая сумма задолженности была зафиксирована 1 декабря. За...
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