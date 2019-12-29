С наступающим Новым 2020 годом!

Источник материала: Фаниполь Online

Проект «Фаниполь OnLine» поздравляет жителей и гостей города с наступающим праздником!

Уходит в историю 2019 год. Для каждого из нас он был особенный. Мы должны дорожить каждым прожитым днем, даже если он был непростым, дорожить возможностью общаться с родными и близкими.

В новый год мы все вступаем с большими планами, надеждами и уверенностью в своих силах. Пусть наступающий год воплотит в жизнь эти добрые замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий. Пусть он приведет вас к намеченным целям, а Ваши родные и близкие всегда будут рядом.

Мира, достатка и крепкого здоровья! С Новым годом, Фаниполь!