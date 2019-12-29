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«У них сейчас блеск в глазах есть». Виктор Шейман поздравил воспитанников Руденской школы-интерната
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Праздник заглянул 30 декабря и в Руденскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь живут и учатся 128 ребят с особенностями психофизического развития. Один из самых больших подобных центров в регионе посетил управляющий делами Президента. Виктор Шейман в гости к воспитанникам приезжает не впервые, потому атмосфера праздника получилась, действительно, уютной.
Вокруг ёлки водили хороводы, пели праздничные песни – ребята подготовили представление. И конечно, не обошлось без подарков: каждый из воспитанников получил тёплую куртку и сладости. Кроме того, за год в этой школе обновили учётные классы, бассейн, появилось своё подсобное хозяйство.
Виктор Шейман, управляющий делами Президента Беларуси:
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Новости Беларуси. Праздник заглянул 30 декабря и в Руденскую вспомогательную школу-интернат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь живут и учатся 128...
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