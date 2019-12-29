Кремль: переговоры по нефти и газу продолжат компании

Также президенты обсудили отношения между странами и сотрудничество в рамках Союзного государства.





В завершении разговора Лукашенко и Путин договорились о дальнейших контактах.









Первый вице-премьер Дмитрий Крутой сказал вчера в эфире беларусского телевидения, что вопросы нефти, газа и налогов до сих пор не согласованы в рамках переговоров о программе интеграции. По его словам, для решения этих вопросов необходимо политическое решение. Крутой выразил надежду, что решения будут найдены до конца года.