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Кремль: переговоры по нефти и газу продолжат компании
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре 30 декабря обсудили вопросы поставок нефти и газа.
Президенты условились, что переговоры по этой теме продолжат компании, сообщает
Также президенты обсудили отношения между странами и сотрудничество в рамках Союзного государства.
В завершении разговора Лукашенко и Путин договорились о дальнейших контактах.
Первый вице-премьер Дмитрий Крутой сказал вчера в эфире беларусского телевидения, что вопросы нефти, газа и налогов до сих пор не согласованы в рамках переговоров о программе интеграции. По его словам, для решения этих вопросов необходимо политическое решение. Крутой выразил надежду, что решения будут найдены до конца года.
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Александр Лукашенко и Владимир Путин в телефонном разговоре 30 декабря обсудили вопросы поставок нефти и газа.
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