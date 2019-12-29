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По льду босиком: в Минске прошел семейный фестиваль закаливания
30.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Семейный фестиваль закаливания прошел в Минске. Среди участников – дети, которым нет и трех лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.
В теплых курках, шарфах и шапках, но без сапог. Босоногий забег для детей открывает фестиваль закаливания. Забег длился не больше минуты, для первых шагов этого достаточно.
Пока дети согревались танцами, испытание холодом прошли родители. Организаторы фестиваля первыми вылили на себя по ведру ледяной воды. Это суровое закаливание. Нырнуть с головой в прорубь легче – после погружения организм быстрее согревается.
Делать прорубь не понадобилось. Похолодало не так давно, и вода не успела замерзнуть.
После закалки участникам вручили памятные призы и напоили горячим чаем.
Семейный фестиваль закаливания прошел в Беларуси впервые. Он собрал любителей здорового образа жизни от двух до восьмидесяти. Праздник здоровья планируют сделать традиционным.
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Праздник здоровья собрал любителей здорового образа жизни от двух до восьмидесяти. Его планируют сделать традиционным.
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