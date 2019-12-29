По льду босиком: в Минске прошел семейный фестиваль закаливания

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Семейный фестиваль закаливания прошел в Минске. Среди участников – дети, которым нет и трех лет, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Элеонора Лутович.

В теплых курках, шарфах и шапках, но без сапог. Босоногий забег для детей открывает фестиваль закаливания. Забег длился не больше минуты, для первых шагов этого достаточно.

Пока дети согревались танцами, испытание холодом прошли родители. Организаторы фестиваля первыми вылили на себя по ведру ледяной воды. Это суровое закаливание. Нырнуть с головой в прорубь легче – после погружения организм быстрее согревается.

«Именно в такой воде, не выше пяти градусов, выделяется адреналин, погибают больные клетки. После проруби температура тела поднимается до 40 градусов. Болезнетворные микробы погибают. Надо окунаться с октября по апрель», – призвал председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного зимнего плавания Владимир Шульга.

Делать прорубь не понадобилось. Похолодало не так давно, и вода не успела замерзнуть.

После закалки участникам вручили памятные призы и напоили горячим чаем.

«Тут есть все травы чайные. Их можно употреблять все время, а сейчас особенно, чтобы согреться, чтобы быть здоровыми, крепкими. Будем пить чай», – пригласила ремесленник Мария Малышко.

Семейный фестиваль закаливания прошел в Беларуси впервые. Он собрал любителей здорового образа жизни от двух до восьмидесяти. Праздник здоровья планируют сделать традиционным.