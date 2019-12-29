ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 января вырастут тарифы на электричество. Как они изменятся

30.12.2019 20:59 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство установило новые тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать с 1 января. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 933 от 28 декабря.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

В Беларуси действует три тарифа на электроэнергию: по объему потребления и еще два — по временным периодам (двум и трем отрезкам времени).

Как изменятся тарифы на электроэнергию по объему потребления

С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию по объему потребления. Независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами сейчас действует тариф в 0,1746 рубля за кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт•ч. С 1 января тарифы вырастут до 0,1901 рубля и 0,1616 рубля соответственно.

Как изменятся тарифы на электроэнергию по объему потребления

С нового года также изменятся тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч. С 1 января они вырастут до 0,1131 рубля и 0,3232 рубля соответственно. То есть днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам, который ввели с 1 июля этого года, также поднимут. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать с 1 января 2020 года по тарифу в 0,097 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,0890 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля (сейчас — 0,2671 рубля), остальное время суток — 0,1131 рубля (сейчас — 0,1039 рубля).

Белорусы могут выбирать тариф на свое усмотрение.

Как изменятся тарифы на отопление с мощностью оборудования до 5 кВт

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1109 рубля за 1 кВт. ч (сейчас — 0,1019 рубля), в остальное время суток — 0,2059 рубля (сейчас — 0,1892 рубля).

Как изменятся полные тарифы?

С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,2090 рубля за 1 кВт. ч (сейчас — 0,1921 рубля).

С нового года также изменятся полные тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1345 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3842 рубля за кВт•ч. С 1 января они вырастут до 0,1463 рубля и 0,4180 рубля соответственно.

Полный тариф на электроэнергию по трем временным периодам тоже поднимут. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать с 1 января 2020 года по тарифу в 0,1254 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1153 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (сейчас — 0,3458 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (сейчас — 0,1345 рубля).

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство установило новые тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать с 1 января. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 933 от 28 декабря.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогодний ажиотаж. Какие подарки будут дарить минчане?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика