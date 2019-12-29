С 1 января вырастут тарифы на электричество. Как они изменятся

Источник материала: Tut.by

Правительство установило новые тарифы на электроэнергию. Они начнут действовать с 1 января. Изменения предусмотрены постановлением Совмина № 933 от 28 декабря.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

В Беларуси действует три тарифа на электроэнергию: по объему потребления и еще два — по временным периодам (двум и трем отрезкам времени).

Как изменятся тарифы на электроэнергию по объему потребления

С 1 января вырастут тарифы на электроэнергию по объему потребления. Независимо от того, сколько кВт•ч человек потребил — 150, 250 или больше, он платит по одному тарифу. Для квартир с газовыми плитами сейчас действует тариф в 0,1746 рубля за кВт•ч, а для квартир с электроплитами — 0,1484 рубля за кВт•ч. С 1 января тарифы вырастут до 0,1901 рубля и 0,1616 рубля соответственно.

Как изменятся тарифы на электроэнергию по объему потребления

С нового года также изменятся тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1039 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,2968 рубля за кВт•ч. С 1 января они вырастут до 0,1131 рубля и 0,3232 рубля соответственно. То есть днем энергия стоит дешевле, вечером — дороже.

Тариф на электроэнергию по трем временным периодам, который ввели с 1 июля этого года, также поднимут. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать с 1 января 2020 года по тарифу в 0,097 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,0890 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,2909 рубля (сейчас — 0,2671 рубля), остальное время суток — 0,1131 рубля (сейчас — 0,1039 рубля).

Белорусы могут выбирать тариф на свое усмотрение.

Как изменятся тарифы на отопление с мощностью оборудования до 5 кВт

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1109 рубля за 1 кВт. ч (сейчас — 0,1019 рубля), в остальное время суток — 0,2059 рубля (сейчас — 0,1892 рубля).

Как изменятся полные тарифы?

С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,2090 рубля за 1 кВт. ч (сейчас — 0,1921 рубля).

С нового года также изменятся полные тарифы на электроэнергию по времени суток. Тариф по двум временным периодам сейчас составляет: с 22.00 до 17.00 — 0,1345 рубля за кВт•ч, с 17.00 до 22.00 — 0,3842 рубля за кВт•ч. С 1 января они вырастут до 0,1463 рубля и 0,4180 рубля соответственно.

Полный тариф на электроэнергию по трем временным периодам тоже поднимут. Электроэнергию с 23.00 до 6.00 будут отпускать с 1 января 2020 года по тарифу в 0,1254 рубля за кВт•ч (сейчас — 0,1153 рубля), с 17.00 до 23.00 — 0,3762 рубля (сейчас — 0,3458 рубля), остальное время суток — 0,1463 рубля (сейчас — 0,1345 рубля).