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Вьетнам продлил «безвиз» для белорусов
Источник материала: Партизан
Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов до 31 декабря 2022 года,
Белорусы могут въезжать во Вьетнам и находиться там 15 дней по своему паспорту, срок действия которого не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета, пишет
Повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам возможен не ранее чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз), уточнили в ведомстве.
Напомним, Вьетнам отменил визы для граждан Беларуси в 2015 году.
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Вьетнам продлил срок действия безвизового режима въезда для белорусов до 31 декабря 2022 года, сообщили в МИД Беларуси.
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