Вьетнам продлил «безвиз» для белорусов

TUT.BY Белорусы могут въезжать во Вьетнам и находиться там 15 дней по своему паспорту, срок действия которого не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета, пишет





Повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам возможен не ранее чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз), уточнили в ведомстве.





Напомним, Вьетнам отменил визы для граждан Беларуси в 2015 году.

