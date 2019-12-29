«Знайки, умейки, успевайки» на областном балу

Источник материала: Ивьевский край

27 декабря 2019 года по-детски робкий первый снег подарил юным ивьевчанам настоящее чудо. Наши ребята отправились в Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи на благотворительный новогодний праздник.





Билеты в Удивительное достались Анастасии Петровской (Липнишки), Ольге Супранович (Бакшты), Дарье Дударевич (Юратишки), Ангелине Лежневич (Юратишки), Анне Кевра (Ивье), Александре Ашейчик (Ивье), Илье Малиновскому Ивье), Денису Соколовичу (Субботники), Милене Захар (Ивье), Ксении Паевья (Ивье), Анастасии Куц (Ивье), Ксении Позняк (Ивье), Дарье Коваленко (Бобровичи), Александру Шапутько (Эйгерды), Павлу Бутриму (Лелюки), Виолетте Григорьевой (Чернели), Евгению Завадскому (Трабы), Ангелине Гринюк (Геранены), Виктории Ашейчик (Ивье).

Среди них победители республиканских и областных тематических конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований, предметных олимпиад, волонтеры и активисты.

Возглавляла делегацию «знаек, умеек и успеваек» методист Ивьевского учебно-методического кабинета Татьяна Ивановна Шумакова. Как вы уже поняли, Ивьевский район был представлен достойно.

Новогодний областной бал проводится уже около двадцати лет подряд. В 2019-ом появилась возможность пригласить в два раза больше детей, чем в предыдущие годы. Мощный заряд новогоднего волшебства дарила юным сердцам Гродненская областная филармония.

Праздник проходил как одно из самых знаковых мероприятий республиканской благотворительной акции «Наши дети», которую смело можно назвать миссией чистых сердец.

Торжество началось со вступительного слова председателя Гродненского облисполкома Владимира Васильевича Кравцова, который отметил, что внимание и заботу важно подарить максимальному количеству детей.

Новогодний хоровод будет вспоминаться и в эти снежные выходные, и на протяжении зимних каникул, возможно, даже целый год!

Зал превратился в новогоднюю планету исполнения желаний, души детишек наших грелись ожиданьем счастья и чудес, хорошее настроение обнимало и не выпускало из своих объятий…

Свет детских фантазий отразился и на взрослых. О своих впечатлениях рассказала руководитель делегации Татьяна Ивановна Шумакова:

- Поразило театральное представление, сопровождаемое оригинальными зрелищными спецэффектами. Музыкальные номера, исполняемые артистами Гродненской областной филармонии, были объединены новогодним северным сюжетом. Зал от пола до потолка погрузился в сказку, где можно было сделать селфи и почувствовать себя сказочными персонажами. Захватывало дух! Убеждена, что многие дети видели впервые подобную красоту.

Порадовали подарки, восхитила белоснежная елка с большими шарами, которая так сочеталась с долгожданной погодой за окном.

Да, зима пахнет чудом!