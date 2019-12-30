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У налоговой появится свой флаг

30.12.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У министерства по налогам и сборам появится собственный флаг, а у сотрудников налоговых органов – форменная одежда. Это предусмотрено указом президента №493.

Флаг представляет собой полотно зеленого цвета с эмблемой налоговых органов в центре, сообщает пресс-служба президента.

Документом также утвержден нагрудный знак отличия. Он будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства, пишет reform.by
 
 
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У министерства по налогам и сборам появится собственный флаг, а у сотрудников налоговых органов – форменная одежда. Это предусмотрено указом президента №493.
 
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