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У налоговой появится свой флаг
Источник материала: Партизан
У министерства по налогам и сборам появится собственный флаг, а у сотрудников налоговых органов – форменная одежда. Это предусмотрено указом президента №493.
Флаг представляет собой полотно зеленого цвета с эмблемой налоговых органов в центре, сообщает пресс-служба президента.
Документом также утвержден нагрудный знак отличия. Он будет использоваться для обозначения служебной принадлежности работников налоговых органов к системе министерства, пишет
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У министерства по налогам и сборам появится собственный флаг, а у сотрудников налоговых органов – форменная одежда. Это предусмотрено указом президента №493.
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