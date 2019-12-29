Минтранс выдаст разовые «дозволы» для грузоперевозчиков

reform.by Разрешения, или «дозволы», выдаются в размере 50% от количества грузовых автомобилей по состоянию на 30 сентября 2019 года, которые используются для международных перевозок, если у перевозчика менее 0,5 разрешений на поездки в Польшу на один грузовик. При этом считаются вместе и транзитные разрешения, и двусторонние и транзитные, пишет





Минтранс дополнительно обсудит с компетентными госорганами совершенствование контроля за использованием перевозчиками разрешений, а также изменения в порядок выдачи «дозволов».









Беларусские международные перевозчики высказывали недовольство системой распределения «дозволов», которые выдает Польша. Количества разрешений, выданных польской стороной, не хватает не всех желающих. Распределением «дозволов» занимается Минтранс с учетом ряда критериев, в том числе выручки перевозчика. Мелкие перевозчики считают такой порядок несправедливым.