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В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

30.12.2019 21:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. Всеми оперативными вопросами занимается отделение посольства нашей страны в Санкт-Петербурге.

Что известно на данный момент – знает Кристина Федорович. 

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом


На этих кадрах – опрокинутый на бок автобус, а в салоне – разбросанные вещи. 50 белорусов, среди них – 4 детей и 2 водителей, ехали на экскурсию в город на Неве. Злополучное ДТП произошло около 3 часов ночи под Псковом, в двух километрах от населенного пункта Подборовье. Автобус съехал с дороги вправо и слетел в кювет.  

«Плохие погодные условия и обледенение асфальтового покрытия». Названы версии ДТП под Псковом, в котором пострадали белорусы

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

По последним данным, пострадали 24 человека. В местную больницу доставили 13 взрослых, из них семеро – госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и трем детям: девочкам 9-ти, 11-ти и 13-ти лет. По уточнённой информации сейчас в больнице остаются двое детей и 7 взрослых. 

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом


Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси:
Что касается семи пострадавших, то один человек сейчас находится в реанимации в состоянии стабильно тяжелом. Остальные находятся в отделениях хирургии, травматическом отделении. Кроме того, пострадали двое  детей – они в псковской областной детской больнице. 

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

Остальных пострадавших направили на амбулаторное лечение. Под Псковом в одной из гостиниц организовали пункт временного размещения. А для родственников наших соотечественников, пострадавших в аварии, работает телефон горячей линии:

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

Возможная причина ДТП – неблагоприятные погодные условия. Датчики системы метеорологического обеспечения показывают, что  покрытие на участке трассы было влажное, но обработанное противогололедными материалами.

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
С точки зрения дорожной безопасности сейчас сложились неблагоприятные погодные условия. Это связано с тем, что температура колеблется около нуля. Где-то возможно обледенение проезжей части, и не всегда дорожные службы могут сиюминутно обработать ее.

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом

В Псковской области примут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок зимой. На особом контроле – рейсы с маленькими пассажирами.

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом


Кристина Федорович, корреспондент:
Понятия опасность и безопасность визуально отличаются лишь тремя буквами. А  если капнуть глубже, то на кону – жизнь человека. Вот пример статистики: из 10 погибших водителей и пассажиров, если бы они были пристегнуты, 8 остались бы живы. Поэтому та самая без-опасность в наших руках.

Люди в материале: Кристина Федорович, Юлия Ванина, Станислав Соловей
 
 
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Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором...
 
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