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В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся белорусы, пострадавшие в аварии под Псковом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором находились 50 человек, направлялось в Санкт-Петербург.
В нескольких километрах от населенного пункта Подборовье автобус съехал в кювет и перевернулся. Всеми оперативными вопросами занимается отделение посольства нашей страны в Санкт-Петербурге.
По последним данным, пострадали 24 человека. В местную больницу доставили 13 взрослых, из них семеро – госпитализированы. Медицинская помощь понадобилась и трем детям: девочкам 9-ти, 11-ти и 13-ти лет. По уточнённой информации сейчас в больнице остаются двое детей и 7 взрослых.
Остальных пострадавших направили на амбулаторное лечение. Под Псковом в одной из гостиниц организовали пункт временного размещения. А для родственников наших соотечественников, пострадавших в аварии, работает телефон горячей линии:
Возможная причина ДТП – неблагоприятные погодные условия. Датчики системы метеорологического обеспечения показывают, что покрытие на участке трассы было влажное, но обработанное противогололедными материалами.
Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:
В Псковской области примут дополнительные меры для обеспечения безопасности пассажирских перевозок зимой. На особом контроле – рейсы с маленькими пассажирами.
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Новости Беларуси. Пассажирский автобус с белорусами попал в аварию под Псковом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Транспортное средство, в котором...
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