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Бага не возглавит польскую «Ягеллонию»
Источник материала: Партизан
Главным тренером клуба из Белостока стал болгарин Петев.
Болгарский специалист Ивайло Петев стал главным тренером «Ягеллонии».
Тренер подписал контракт с польским клубом до конца июня 2021 года, сообщает
Напомним, экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага был кандидатом на данную должность.
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Главным тренером клуба из Белостока стал болгарин Петев.
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