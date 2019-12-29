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Бага не возглавит польскую «Ягеллонию»

30.12.2019 20:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главным тренером клуба из Белостока стал болгарин Петев.

Болгарский специалист Ивайло Петев стал главным тренером «Ягеллонии».

Тренер подписал контракт с польским клубом до конца июня 2021 года, сообщает пресс-служба команды.

Напомним, экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага был кандидатом на данную должность.
 
 
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Главным тренером клуба из Белостока стал болгарин Петев.
 
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