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«Душ всем взводом неплохо сплачивает коллектив». Минский программист твитит из армии

30.12.2019 20:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инженер-программист «АйтиРекс Групп Бел» Алексей Лазарев, проигравший осенью выборы в парламент, ушёл в армию. В Твиттере он делится своими впечатлениями о службе в военной части в деревне Заслоново, пишет dev.by

Ничто так не укрепляет боевой дух, как отсутствие дверей в туалетах


Первая неделя в армии оказалась серой и скучной. Одним из немногих теплых моментов оказался поход в солдатскую баню. Конечно, о парилке глупо было мечтать, но очень приятно после горячей воды впервые за неделю ощутить себя чистым! Как оказалось, одновременное принятие душа всем взводом неплохо сплачивает коллектив. P. S. С упавшего мыла все смеются.

Полевые занятия — единственное время, когда во всём этом для меня появляется смысл. Занятия на полигоне получаются намного интереснее.

Ничто так не укрепляет боевой дух, как отсутствие дверей в туалетах. Именно там начинаются самые душевные разговоры. Сразу вспоминается «На Западном фронте без перемен».

Любо-дорого смотреть, как офицеры мирно спят в куртках во время лекции, пока мы мерзнем рядом (в концертном зале клуба холодно). И за этими людьми нам потом идти в бой…

Лекции проходят примерно так: офицер монотонно читает что-то с листика (или с устава), а солдаты пытаются не уснуть. Кто уснул — слушает лекцию стоя. А ведь можно было бы сделать хотя бы презентацию. Приятным исключением стали лекции по АК-74, там всё было очень наглядно и интересно. Даже провели допзанятие по этой теме.

Обедали под «Владимирский централ»

Каждый день в 20:00 мы обязаны смотреть белорусские и российские новости. Вот где настоящая пытка. Слава богу, изображения и звук настолько глючат, что ничего не понятно. Нужно попросить @moladzbel, чтобы привезли подшивку «Нашай Нівы».

В столовой у нас стоят две большие колонки и каждый приём пищи мы слушаем одну и ту же музыку (она у меня почему-то ассоциируется с маршруткой). Один раз кто-то захватил управление музыкой и вся столовая слушала Коржа и Моргенштерна. А однажды мы обедали под «Владимирский централ».

Плохо, что в рационе солдата нет твердой пищи (хотя бы яблок) — её отсутствие плохо сказывается на здоровье зубов. Понравилась фраза: «Если вас не устраивает еда в армии, то нужно платить больше налогов». Как будто мы мало платим…

Ноги замерзают даже в теплых носках
Берцы такие, как все и ожидали: твердые и без стелек. Поэтому у одних ребят появляются мозоли, а у других отбиваются пятки. Из-за отсутствия стелек ноги замерзают даже в теплых носках. Но мне даже две пары не помогают…

Я ошибся, стельки есть. Капитан их помог найти!


В качестве белья у нас используется т. н. «белуга» — белые тканевые штаны и рубаха. Отдельно есть летний и зимний комплекты, но сейчас надеваем оба сразу по понятным погодным причинам.

От белья у меня на животе появились прыщики (как укусы комара), поэтому меня отвели в медроту. Медсестра достает шприц. Я: «Вы не надели перчатки». Медсестра: «Я что, должна ради одного солдата перчатки надевать?» И вот так во всём.

Армейские зарисовки

Сегодня утром неплохо потренировал правую руку. Вы все правильно поняли — мы всей частью 20 минут тренировали воинское приветствие.

Проводился инструктаж по технике безопасности в формате мини-лекций: весь строй мерзнет, стараясь внимать очередному лектору, а потом марширует на деревянных ногах к следующему. Если бы офицеры знали про пирамиду Маслоу, то поняли бы, что это не лучший способ усваивать информацию. После инструктажа на холоде нам всем выдали по витаминке. Хоть что-то милое!

Пришли в клуб, где нам читала лекцию монахиня. Вкратце:

Наука и вера неразделимы.
Теория Дарвина — бред.
Сейчас почти не осталось атеистов.


Говорила, что нам не нужны националистические настроения, иначе — майдан! Потом были вопросы из зала. Она ответила, что против ВКЛ, а армия защищает, в первую очередь, нашу культуру. Рассказывала ещё про «русский дух» и «наших» героев: Невского, Кутузова, Суворова.

Показатель отношения командиров бригады к срочникам. Они уже несколько раз проводили построение на большом плацу в 21:00. Как итог: по возвращении в казарму остаётся всего 5 минут на водные процедуры. Это с учётом того, что у нас одна раковина на 10 человек. В итоге у тебя есть 30 секунд, чтобы помыть ноги, подмышки, почистить зубы и постирать носки. Вот такая гигиена.

Вопросы без ответов

Интересно, какое моральное право имеет офицер, получающий зарплату из моих налогов, требовать выполнения конституционного долга в стране, где:

у нас украли голоса на выборах?
нет доверия к судам и правохранительной системе?
один человек стоит всегда выше конституции?

Некоторые офицеры думают, что моя цель — обливать грязью нашу часть. Но это не так. Ещё офицеры спрашивают, кто мне платит. Я только не понимаю, кто и за что мне должен платить.

В нашей части и военном городке ужасная вода: из крана течет жидкость всех возможных оттенков жёлтого. Уже понятно, что на срочников властям плевать, но они забили на здоровье офицеров и их семей — людей, которые посвящают всю свою жизнь службе! На чем держится эта система?

А вы знали, что для уменьшения травматизма в армии были запрещены спортивные игры? Например, футбол. Разве можно лишать солдат психологической разрядки в угоду статистике?

Очень жаль, что у нас служат не из-за желания защищать родину (национальная идея отсутствует) или желания стать профессионалом в военном деле, а из-за угрозы уголовного наказания.​
 
 
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Инженер-программист «АйтиРекс Групп Бел» Алексей Лазарев, проигравший осенью выборы в парламент, ушёл в армию. В Твиттере он делится своими впечатлениями о...
 
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