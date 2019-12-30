Курсы валют на 30 декабря: курс доллара 2.1036, курс евро 2.3524, российский рубль 3.4043

Источник материала: Myfin

30.12.2019: итоги торгов БВФБ

30 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.1036, курс евро – 2.3524, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.4043.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0029 рубля до 2.1036, что составило 0.14%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.005 рублей.

Средневзвешенный курс евро увеличился по отношению к рублю на 0.0091 (0.39%), на 30 декабря 2019 курс составил 2.3524. По итогам месяца евро вырос на 0.0317 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0058 рублей (0.17%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.1136 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 33 407 200 8 877 820 29 946 200

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.068 – 2.104 рублей, курс продажи доллара 2.109 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.282 – 2.351 рублей, купить – 2.353 – 2.392.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =62.35 (стоимость 1 доллара равна 62.35 российских рубля),

=62.35 (стоимость 1 доллара равна 62.35 российских рубля), EUR/USD =1.12 (1 евро стоит 1.12 доллар),

=1.12 (1 евро стоит 1.12 доллар), EUR/RUB =69.6 (69.6 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .