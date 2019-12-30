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Курсы валют на 30 декабря: курс доллара 2.1036, курс евро 2.3524, российский рубль 3.4043
Источник материала: Myfin
30 декабря 2019 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.068 – 2.104 рублей, курс продажи доллара 2.109 – 2.142. Евро можно было продать в диапазоне 2.282 – 2.351 рублей, купить – 2.353 – 2.392.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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30 декабря 2019 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.1036, курс евро 2.3524, курс российского рубля составил...
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