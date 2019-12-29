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Депутат Палаты представителей Александр Маркевич посетил многодетную семью Высоцких из Ошмянского района

30.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Маркевич в рамках республиканской акции  «Наши дети» побывал в гостях у многодетной семьи Высоцких из агрогородка Боруны Ошмянского района. Здесь в мире, любви и согласии воспитывается трое ребят — младшему Антону 3 года, Павел пошел во второй класс, а Полина четвероклассница. Родители трудятся в местном сельхозпредприятии, они на хорошем счету: папа Виктор Иванович ветеринарный врач, мама Алёна Викторовна — экономист.

Депутат Палаты представителей Александр Маркевич посетил многодетную семью Высоцких из Ошмянского района

Депутат вручил сладкие подарки и мягкие игрушки малышам, а также в неформальной обстановке, за чаепитием (хозяйка испекла праздничный новогодний пирог) расспросил о насущных проблемах у взрослых.

Было весело и интересно: самые маленькие прочитали стихи, а Полина, неоднократный лауреат национальных и международных конкурсов, сыграла на цымбалах.   

Предновогодняя встреча запомнится надолго.

 
sb.by
 
 
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Депутат Палаты представителей Национального собрания Александр Маркевич в рамках республиканской акции  «Наши дети» побывал в гостях у многодетной семьи...
 
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