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Обращения граждан: порядок их подачи и рассмотрения

30.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Как поступить гражданину, права которого нарушены? Как правильно написать жалобу?  В какие сроки должно быть рассмотрено обращение?            Ответы на эти вопросы и на некоторые другие содержатся в данной статье.                 

Прежде всего надо, уважаемый читатель, сказать следующее.

Право на обращение в государственные органы гарантировано статьёй 40 Конституции Республики Беларусь и предполагает обязанность для государственного органа (должностного лица), которому адресовано обращение, по рассмотрению и даче аргументированного ответа либо мотивированного должным образом отказа в рассмотрении обращения в установленный законом срок. Основным нормативным правовым актом в сфере обращений граждан в республике является принятый 18 июля 2011 года Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» № 300-З (далее – Закон об обращениях граждан). Действие Закона распространяется на обращения граждан и юридических лиц, в том числе поступившие от юридических лиц, на которые возложены функции редакций средств массовой информации.

Согласно тексту закона термин «обращения» объединяет в себе сразу несколько понятий. Так, обращение от гражданина индивидуально либо совместно с другими гражданами может быть подано в виде заявления, предложения либо жалобы.

Кроме того, все обращения можно разделить на индивидуальные и коллективные, а также, в зависимости от способа подачи, на письменные, электронные и устные.

Субъектами права на обращение – заявителями – являются граждане Республики Беларусь (самостоятельно либо через представителя), законные представители недееспособных граждан, иностранные граждане и лица без гражданства, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Республики Беларусь наравне с белорусскими гражданами, так как Конституция Республики Беларусь предоставляет каждому право на обращение.

Становясь заявителем, гражданин, его представитель, иностранный гражданин или лицо без гражданства приобретает ряд прав и обязанностей.

Согласно требованиям Закона об обращениях граждан, заявители имеют право: 1) подавать обращения, излагать доводы должностному лицу, проводящему личный прием; 2) знакомиться с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращений, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и в материалах не содержатся сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 3) представлять дополнительные документы и  сведения либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме, в случае, если истребование таких документов и  сведений не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и в них не содержатся сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую и  иную охраняемую законом тайну; 4) отозвать свое обращение до рассмотрения его по существу; 5) получать ответы (уведомления) на обращения; 6) обжаловать в установленном порядке ответы на обращения и решения об оставлении обращений без рассмотрения по существу.

Заявители обязаны: 1) соблюдать требования Закона об обращениях граждан; 2) подавать обращения в организации, индивидуальным предпринимателям в соответствии с их компетенцией; 3) вежливо относиться к работникам организаций, индивидуальным предпринимателям и их работникам, не допускать употребления нецензурных либо оскорбительных слов или выражений; 4) своевременно информировать организации, индивидуальных предпринимателей об изменении своего места жительства (места пребывания) или места нахождения в период рассмотрения обращения.

Стоит обратить внимание на то, что подача заявителями заявлений и предложений сроком не ограничивается. Жалобы, в свою очередь, могут быть поданы заявителями в течение трех лет со дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении их прав, свобод и законных интересов.

Как уже упоминалось ранее, все обращения граждан по способу подачи делятся на письменные, устные и электронные.

Письменные обращения подаются нарочным (курьером), по почте, в ходе личного приема, путем внесения замечаний или предложений в книгу замечаний и предложений, устные обращения излагаются в ходе личного приема.

Способы подачи электронных обращений излагаются, как правило, на официальном сайте государственного органа или иной государственной организации в виде ссылки на соответствующий адрес электронной почты либо рубрику для размещения обращения на самом сайте государственного органа или государственной организации.

Важно понимать, что в случае устного обращения заявителя в ходе личного приёма может возникнуть потребность в дополнительной проверке, изучении дополнительных материалов по существу обращения для дачи компетентного мотивированного ответа. Тогда заявитель излагает обращение в письменной форме, и обращение рассматривается в порядке и в сроки, предусмотренные для письменных обращений.

К содержанию письменных обращений предъявляются следующие требования, а именно в документе должны быть отражены: наименование или адрес организации, либо должность лица, которым направляется обращение; фамилия, имя, отчество (если отчество имеется) гражданина, данные о его месте жительства или места пребывания ; изложение сути обращения ; личная подпись гражданина. Обращение может быть изложено на белорусском или русском языке. Его текст в случае изготовления рукописным способом должен быть написан четким и разборчивым почерком. Употребление в обращениях нецензурных, а так же оскорбительных слов или выражений не допустимо.

Также, в необходимых случаях к письменным и электронным обращениям должны быть приложены: документы, подтверждающие полномочия лица, которое обращается от имени другого гражданина в случаях представления интересов последнего либо в случае представления интересов недееспособных граждан. Это могут быть копии доверенности, решения суда, свидетельства о рождении, акта государственного органа, других документов; копии решений или ответов, принятых либо данных ранее по обращениям должностными лицами государственных органов, иных организаций, а также иные документы, необходимые для рассмотрения обращений (либо электронные копии таковых в случае подачи электронного обращения).

При соблюдении порядка, установленного законодательством Республики Беларусь для подачи обращений, они подлежат обязательному приему и регистрации. Не допускается отказ в приёме обращения.

Обращения, при подаче которых соблюдены все требования, установленные законодательством, подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами государственных органов, иных организаций, к компетенции которых относится решение вопросов, изложенных в обращении.

Поскольку устные обращения предполагают личный контакт заявителя с должностным лицом, они считаются рассмотренными по существу, если рассмотрены все изложенные в них вопросы, приняты надлежащие меры по защите, обеспечению реализации, восстановлению прав, свобод и законных интересов заявителей и ответы объявлены заявителям в ходе личного приема, на котором изложены устные обращения.

Письменные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если: обращения не соответствуют требованиям настоящего Закона, о которых говорилось выше; обращения подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством о конституционном судопроизводстве, гражданским, гражданским процессуальным, хозяйственным процессуальным, уголовно-процессуальным законодательством, законодательством, определяющим порядок административного процесса, законодательством об административных процедурах, обращения являются обращениями работника к нанимателю либо в соответствии с законодательными актами установлен иной порядок подачи и рассмотрения таких обращений; обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции организации, в которую они поступили, в том числе если замечания и или предложения, внесенные в книгу замечаний и предложений, не относятся к деятельности этой организации, индивидуального предпринимателя, не касаются качества производимых (реализуемых) ими товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; пропущен без уважительной причины срок подачи жалобы; заявителем подано повторное обращение, в том числе внесенное в книгу замечаний и предложений, и в нем не содержатся новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения обращения по существу; с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам.

Устные обращения могут быть оставлены без рассмотрения по существу, если: не предъявлены документы, удостоверяющие личность заявителей, их представителей, а также документы, подтверждающие полномочия представителей заявителей; обращения содержат вопросы, решение которых не относится к компетенции организации, в которой проводится личный прием; заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы либо переписка с этим заявителем по таким вопросам была прекращена; заявитель в ходе личного приема допускает употребление нецензурных либо оскорбительных слов или выражений.

Если письменные обращения поступили в государственные органы, иные организации (должностным лицам), к компетенции которых не относится решение указанных в обращениях вопросов, то, они либо направляются в течение 5 рабочих дней в государственные органы или иные организации (должностным лицам) в соответствии с их компетенцией, о чем в тот же срок уведомляются заявители, либо  в тот же срок в порядке, установленном настоящим законом, оставляют обращения без рассмотрения по существу и уведомляют об этом заявителей с разъяснением в какой государственный орган или иную организацию (к какому должностному лицу) им необходимо обратиться для решения вопросов, изложенных в обращении. Не допускается передача жалоб граждан в государственные органы, иные организации (должностным лицам), действия или бездействие которых обжалуются. Исключением являются случаи, когда рассмотрение данной категории обращений относится к исключительной компетенции этих государственных органов, иных организаций (должностных лиц).

Разрешенными обращениями считаются те, обращения, в которых: поставленные в них вопросы рассмотрены; приняты необходимые меры; гражданам письменно даны ответы в установленные сроки (для письменных обращений).

В случае, если гражданин отказался от своего письменного обращения, то должностным лицом государственного органа, иной организации, рассматривающим такое обращение, принимается решение о прекращении по нему производства, за исключением случаев, когда в обращении содержатся сведения о нарушении прав, свобод или законных интересов граждан.

Важным вопросом в сфере рассмотрения обращений граждан является вопрос сроков рассмотрения и соблюдения этих сроков.

Согласно требованиям Закона об обращениях граждан, письменные обращения должны быть рассмотрены не позднее пятнадцати дней, а обращения, требующие дополнительного изучения и проверки, – не позднее одного месяца, если иной срок не установлен законодательными актами. В случае, если для решения изложенных в обращениях вопросов необходимы совершение определенных действий (выполнение работ, оказание услуг), получение информации из иностранного государства в сроки, превышающие месячный срок, заявителям в срок не позднее одного месяца со дня, следующего за днем поступления обращений, направляется письменное уведомление о причинах превышения месячного срока и сроках совершения таких действий (выполнения работ, оказания услуг) или сроках рассмотрения обращений по существу. Письменные ответы могут не направляться заявителям, если для решения изложенных в обращениях вопросов совершены определенные действия (выполнены работы, оказаны услуги) в присутствии заявителей. Результаты рассмотрения указанных обращений по существу оформляются посредством совершения заявителями соответствующих записей на обращениях либо в книге замечаний и предложений, заверяемых подписями заявителей, или составления отдельного документа, подтверждающего совершение этих действий (выполнение работ, оказание услуг).

Решение об оставлении устного обращения, изложенного в ходе личного приема, без рассмотрения по существу объявляется заявителю в ходе этого приема должностным лицом, проводящим личный прием, с указанием причин принятия такого решения.

Заявитель имеет право отозвать свое обращение до рассмотрения его по существу путем подачи соответствующего письменного заявления. В случае отзыва заявителем своего обращения организация, индивидуальный предприниматель прекращают рассмотрение этого обращения по существу и возвращают заявителю оригиналы документов, приложенных к обращению.

Ответ организации на обращение или решение об оставлении обращения без рассмотрения по существу могут быть обжалованы в вышестоящую организацию.

 Подача заявителями обращений, содержащих клевету или оскорбления, влекут ответственность в соответствии с законом. Статьи 9.2 и 9.3 КоАП Беларуси предусматривают административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений, в виде штрафа в доход государства в размере до тридцати базовых величин, а так же за оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, в виде штрафа в доход государства в размере до двадцати базовых величин.

За нарушение порядка рассмотрения обращений организации, их должностные лица, индивидуальные предприниматели и их работники несут ответственность в соответствии с законом. Кодекс об административных правонарушениях Беларуси, а именно ст.9.13 предусматривает административную ответственность за отказ в приеме обращения гражданина или юридического лица, либо нарушение установленных сроков рассмотрения такого обращения, либо неинформирование заявителя о решении, принятом по результатам рассмотрения обращения, либо неправомерный отказ заявителю в ознакомлении с материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению обращения, либо непринятие в пределах своей компетенции мер по восстановлению нарушенных прав, свобод или законных интересов заявителя в виде  штрафа в доход государства в размере от четырех до десяти базовых величин.

Подводя итог вышесказанному, хочу акцентировать внимание читателей газеты на том, что обращение гражданина является серьёзным инструментом при защите прав, свобод и законных интересов граждан. Грамотное использование этого правового инструмента помогает наладить связь между государством и гражданином, поэтому необходимо очень взвешенно и разумно каждому человеку подходить к решению о подаче обращения и его составлению. Информация в данной статье направлена на то, чтобы люди в случае необходимости смогли максимально успешно реализовать своё гарантированное Конституцией и регламентированное законодательством право на обращение.

Олег ЛОГАЧЁВ,

председатель суда Несвижского района.                                                  

 


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Как поступить гражданину, права которого нарушены? Как правильно написать жалобу?  В какие сроки должно быть рассмотрено обращение?            Ответы на эти
 
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