ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объявлен конкурс МВД на лучшие фото и видео

30.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе!

С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его цель — привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинации:

— «Я б в милицию пошел» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в органы правопорядка);

— «Историческое наследие» (памятники, музейные композиции с символикой МВД);

— «Милиция — детям» (рассматриваются работы о защите прав подростков и детей);

— «Дорожная безопасность» (профилактика нарушений Правил дорожного движения);

— «Служба дни и ночи» (об особенностях службы в милиции и внутренних войсках).

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

На странице https://mvd.gov.by/ru/stocks/41 можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, скачать баннер для размещения на других интернет-ресурсах или просмотреть работы конкурсантов. Следить за ходом конкурса можно также и в наших социальных сетях: https://vk.com/mvdgovby, https://instagram.com/mvdgovby.

Желаем вдохновения и творческих успехов участникам конкурса!

Несвижский отдел Департамента охраны.


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлен «мусорный барьер» белорусских предприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
30.12.2019
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика