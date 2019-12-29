Объявлен конкурс МВД на лучшие фото и видео

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Если вам интересна работа белорусской милиции, вы снимаете на камеру и знаете, как превратить обычный фотоснимок в произведение искусства, приглашаем вас принять участие в творческом конкурсе!

С 5 декабря 2019 года Министерство внутренних дел Республики Беларусь проводит конкурс на лучшую фото- и видеоработу под названием «В объективе». Его цель — привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск.

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кому исполнилось 14 лет. Авторские работы принимаются в номинации:

— «Я б в милицию пошел» (участвуют работы, отражающие желание молодежи поступить на службу в органы правопорядка);

— «Историческое наследие» (памятники, музейные композиции с символикой МВД);

— «Милиция — детям» (рассматриваются работы о защите прав подростков и детей);

— «Дорожная безопасность» (профилактика нарушений Правил дорожного движения);

— «Служба дни и ночи» (об особенностях службы в милиции и внутренних войсках).

Авторские работы с заявками принимаются до 20 февраля 2020 года по адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Торжественное награждение состоится накануне Дня милиции.

На странице https://mvd.gov.by/ru/stocks/41 можно ознакомиться с положением о проведении конкурса, скачать баннер для размещения на других интернет-ресурсах или просмотреть работы конкурсантов. Следить за ходом конкурса можно также и в наших социальных сетях: https://vk.com/mvdgovby, https://instagram.com/mvdgovby.

Желаем вдохновения и творческих успехов участникам конкурса!

Несвижский отдел Департамента охраны.