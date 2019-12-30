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В Шарковщинском районе Aud насмерть сбила пешехода: он находился на дороге

31.12.2019 09:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Авария произошла около шести часов вечера 30 декабря на дороге Р-3 в деревне Буевщина Шарковщинского района, сообщает ГАИ.


Фото: ГАИ

36-летний житель Браславского района на Audi 80 совершил наезд на 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части.

Пешеход скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.

 
 
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Авария произошла около шести часов вечера 30 декабря на дороге Р-3 в деревне Буевщина Шарковщинского района.
 
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