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В Шарковщинском районе Aud насмерть сбила пешехода: он находился на дороге
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около шести часов вечера 30 декабря на дороге Р-3 в деревне Буевщина Шарковщинского района,
36-летний житель Браславского района на Audi 80 совершил наезд на 48-летнего мужчину, который находился на проезжей части.
Пешеход скончался на месте происшествия.
Проводится проверка.
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Авария произошла около шести часов вечера 30 декабря на дороге Р-3 в деревне Буевщина Шарковщинского района.
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