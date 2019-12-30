Ученые нашли в джунглях огромный дворец майя





INAH





Дворец майя был обнаружен в археологической зоне Кулуба, на полуострове Юкатан, в 37 километрах к юго-востоку от мексиканского города Тизимин.





Конструкция, расположенная в этом доиспанском городе майя, имеет длину около 55 метров, ширину 15 метров и высоту 6 метров, рассказали археологи.





«Эта работа подтвердила существование дворца к востоку от главной площади, благодаря освобождению от растительности и индентификации базы, лестниц и пересечения с пилястрами наверху, которые могли бы быть использованы элитой майя», — объяснили ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH).









Строительные материалы указывают на то, что существовали две фазы постройки дворца: одна в период поздней классики (600−900 гг. Н.э.), а другая — в период высокой классики (850−1050 гг. Н.э.).





Наряду с этим дворцом эксперты исследовали четыре других сооружения на площади так называемой архитектурной группы C: алтарь, два остатка жилых помещений и круглое сооружение, которое, как полагают, представляло собой печь.





«Все эти исследовательские и природоохранные мероприятия являются началом работы, которую INAH проводит для восстановления, исследования и распространения среди общественности культурного и природного наследия Кулубы, которое повышает его привлекательность», — заключил в INAH.





Ранее НВ сообщало, что археологи доказали, что индейцы майя участвовали в жестоких военных конфликтах, во время которых они уничтожали города. Ученым удалось найти не только запись об уничтожении одного из городов, но и археологические доказательства боевых действий.





Доказательства представляют собой слой угля толщиной в дюйм на дне озера Лагуна-Эк-Нааб в Северной Гватемале: это признак сильного пожара близлежащего города Вицна и его окрестностей. Этот слой угля не похож на любой другой естественный пожар, зарегистрированный в осадке озера.



