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Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом

31.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ежегодная республиканская акция «Чудеса на рождество» активно проходит в Буда-Кошелёвском районе.

Вместе с активистами из Неговской базовой школы, ребят из аг. Неговка поздравили второй секретарь Гомельской областной организации ОО «БРСМ» Юлия Липовская, главный специалист областного комитета Татьяна Хацулева и первый секретарь Буда — Кошелевского районного комитета Алевтина Иванова.

Дети  с удовольствием рассказывали стихи, танцевали, водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Каждый ребенок получил новогодние подарки.

Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом
Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» поздравил ребят из Буда-Кошелевского района с Новым годом

Фото Аллы Якушевич

 

 
 
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Ежегодная республиканская акция "Чудеса на рождество" активно проходит в Буда-Кошелёвском районе. Вместе с активистами из Неговской базовой школы,...
 
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