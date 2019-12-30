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Рецепты к праздничному столу

31.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Не стоит забывать, что грядущий год – год Крысы, именно поэтому блюда должны завлекать этого грызуна и задабривать его. Всем понравится гостеприимство нового символа года, ведь крыса всеядна, она с радостью отведает не только сыр, но и фрукты, овощи, мясо, рыбу, выпечку и другие сладости.

Рецепты к праздничному столу
Фото из открытых интернет-источников, носит иллюстративный характер

Салат мясной “Пикантный”
Ингредиенты:
говядина – 125 г, корнишоны (маринованные) – 100 г, петрушка (зелень) – 5-10 г, огурец (свежий) – 100 г, томаты – 200 г, сметана – 30 г, соль, перец – по вкусу, сахар – 2 г, горчица – 1 ч. л., майонез – 20 г.
Как приготовить:
отварите и остудите мясо. Говядину, огурец и корнишоны нарежьте соломкой. Удалите из помидоров сердцевину, после чего нарежьте соломкой, мелко порубите зелень. Смешайте сметану, майонез, горчицу, добавьте соль и сахар. Все продукты поместите в салатник и заправьте сметанно-майонезной смесью, сверху посыпьте перцем, украсьте зеленью.

Рецепты к праздничному столу
Фото из открытых интернет-источников, носит иллюстративный характер

Свинина в медовой глазури
Ингредиенты:
свиной окорок – 2 кг, масло сливочное (растопленное) – 60 мл, кукурузный сироп – 60 мл, мед – 200 мл, сок апельсина – 40 мл, гвоздика – 60 бутонов.
Как приготовить:
предварительно помойте мясо, просушите при помощи бумажных полотенец, сделайте сеть надрезов, используя острый нож, в каждое пересечение вторкните гвоздику. Возьмите форму, застелите фольгой, мясо положите салом вверх. Запекайте его в духовке 1,5 часа при температуре 160 градусов. Далее переверните мясо и запекайте еще 1,5-2 часа. Оставшиеся ингредиенты смешайте в сотейнике, поставьте емкость на огонь, после закипания варите глазурь 1 мин.
За 30 мин. до окончания готовки мясо следует полить частью глазури, процедуру повторять каждые 10 мин. После готовности мясо должно немного отдохнуть. Подают с остатками глазури.

Рецепты к праздничному столу
Фото из открытых интернет-источников, носит иллюстративный характер

Закуска «Тарталетки с сыром и помидорами»
Ингредиенты:
тарталетки песочные – 10-12 шт., сыр твердый – 150 г, яйца – 2 шт., чеснок – 1-2 зубчика, помидоры черри – 5-6 шт., майонез – 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый – по вкусу, зелень свежая – для украшения.
Как приготовить:
твердый сыр натрите на мелкой терке, сложите в глубокую миску, добавьте мелко натертые вареные яйца. Сырную начинку посолите, поперчите по вкусу, добавьте пропущенный через пресс чеснок, заправьте майонезом, перемешайте. Тарталетки поставьте на твердую, поверхность, выложите в каждую из них по ложке начинки из сыра и яиц, украсьте разрезанными пополам помидорами черри. Добавьте пару веточек свежей зелени укропа или петрушки.
Можно поставить тарталетки на 20 секунд в микроволновку: сыр расплавился, а закуска получилась еще вкуснее, чем в холодном виде.

Рецепты к праздничному столу
Фото из открытых интернет-источников, носит иллюстративный характер

Безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
виноградный сок – 0,5 л, корица – ½ ч. л. или 1 палочка, гвоздика – 5 бутонов, вода – 100 мл, кардамон – 4 зерна, молотый имбирь – 2-3 г, яблоко, апельсин, лимон – по 1 шт., изюм – 30-40 шт.
Как приготовить:
сок винограда и воду вылейте в кастрюлю с толстым дном, после чего высыпьте в состав все специи (можно использовать другие, исходя из личных предпочтений). Снимите цедру с апельсина, лимона специальным ножом или теркой. Разрежьте яблоко пополам, из одной половинки удалите сердцевину, нарежьте ее дольками. Цедру, изюм, яблоко бросьте в кастрюлю, поставьте ее на огонь. Доведите состав практически до кипения, затем снимите с плиты, дайте настояться 10-15 минут.
Процедите напиток через сито и разлейте его по стаканам. Для украшения можно использовать дольки цитруса, коктейльные трубочки.

 
 
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Не стоит забывать, что грядущий год – год Крысы, именно поэтому блюда должны завлекать этого грызуна и задабривать его. Всем понравится гостеприимство...
 
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