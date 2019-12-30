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Когда в Беларуси будут продавать хлеб в бумажной упаковке?

31.12.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Производство пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе.

 В реализации программы будут задействованы три предприятия концерна «Беллесбупром». Промышленное производство начнется после того, как будут получены результаты испытаний в начале 2020 года, пишет produkt.by
 
 
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Производство пробных партий упаковки и гофроящиков начнется уже в январе.
 
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