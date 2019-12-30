«Елку дома ставят только обеспеченные люди». Как отмечают Новый год и Рождество в разных странах

Ребенок.BY поговорил с белорусками, которые уехали жить в Ирландию, Нигерию, Германию и Турцию. поговорил с белорусками, которые уехали жить в Ирландию, Нигерию, Германию и Турцию.





Елена (Нигерия): «Новогоднюю ночь нигерийцы проводят в церкви»









— В Нигерии Новый год как таковой не отмечают. 31 декабря тут идут в церковь около 22-23 часов и всю новогоднюю ночь проводят в молитвах. А когда возвращаются домой, запускают салюты и петарды.





За столом новогоднюю ночь проводить не принято. Городские улицы украшают перед Новым годом, но в основном это для богатого населения. Есть красивая рождественская деревня со множеством огоньков, куда можно привезти детей.





Елку дома ставят только обеспеченные люди, поскольку она стоит около 100 долларов. А в Нигерии у некоторых людей такая месячная зарплата. В семьях, где есть деньги на елку, устанавливают ее обычно в конце октября — в ноябре, а после 25 декабря ее уже убирают.





Вообще для нигерийцев Рождество 25 декабря намного важнее. Они ходят в церковь, где всегда в этот день организуют красивый праздник. На Рождество в Нигерии принято делать кого-то счастливым — эта отличная традиция, которую стоит перенять всем странам. Мы в это время, например, ездим в детские дома, общества глухих, куда привозим продукты, одежду, деньги на лечение. Некоторые люди заезжают в глухие деревни, чтобы помочь обычным людям.









Интересно, что в предновогоднее время нигерийцы стараются уехать в свою родную деревню. В декабре в городах почти никого нет. Это время считается самым благоприятным для свадьбы, благословения младенцев и похорон (особенно период Рождества). Даже если человек умер в мае, его могут забальзамировать и хранить в морге до декабря, чтобы устроить пышные похороны с прощанием. Это делается для того, чтобы все родственники могли приехать на похороны. Если человек прожил счастливо лет 70, его могут провожать в другой мир с «песнями-плясками». И обязательно в период Рождества. Но есть и обратная сторона медали: предновогоднее время — самое опасное в Нигерии. В этот период часто грабят и похищают людей, а потом требуют за них выкуп. Всем нигерийцам хочется отметить Рождество с размахом, и, увы, из-за этого некоторые люди идут на преступления.





Юлия (Германия): «Главное развлечение новогодней ночи — это запуск фейерверков»





- В Германии Новый год отмечают не с таким размахом, как в Беларуси. Тут важнее Рождество — с традицией вручать подарки и семейным ужином. К это времени магазины здесь украшают тематически свои витрины, на улицах развешивают светящиеся гирлянды, в торговых центрах ставят елки и т.п.





Дома елки немцы тоже наряжают, но уже в первых числах января их убирают. В середине месяца по улицам ездит специальная машина и забирает елки на переработку. Говорят, что если кто-то выбросит ель позже этого срока, ему грозит штраф (не знаю, правда это или нет).





На сам Новый год в основном вместе собирается молодежь. Они либо дома устраивают вечеринки, либо идут в клуб. Главной фишкой новогоднего стола обычно является раклет или фондю — блюда, которые готовятся из расплавленного сыра.





Главное развлечение новогодней ночи — это запуск фейерверков. В полночь люди выходят на улицу и запускают салюты, обнимают соседей и поздравляют друг друга — все проходит достаточно мило и душевно. Кто-то запускает мини-фейерверки даже с балконов, а кто-то вообще дома — есть настольные варианты. Минус всего этого действа — грязь на улице первого числа. На фоне красиво украшенного города выглядит это не очень эстетично.





Ирина (Турция): «Несколько салютов на Новый год — на этом все»









- Турки не отмечают Новый год, поскольку считают христианским праздником. Есть у них салюты по этому поводу, но скудные. 1 января, как и в Беларуси, выходной. Празднуют Новый год в основном интернациональные семьи. Они и елки ставят дома, и столы накрывают, и подарки дарят друг другу. Крупные города украшают к Новому году, более мелкие — нет. Например, у нас в Алании, где живет много иностранцев, устраивают рождественскую ярмарку. В Анталии тоже.





Для русскоязычной среды посольства организовывают новогодние праздники. Это все, что можно сказать о новогодних праздниках в Турции, ведь в основном здесь живут мусульмане, а они не отмечают этот праздник.









Ирина (Ирландия): «Подарки от Санты мы дарим на Рождество, а не на Новый год»









- Новый год в Ирландии празднуют чисто символически. Зато с размахом отмечают Рождество. 24-25 декабря организовывают семейные праздники с ужином. Главным блюдом праздничного стола является индейка. И хоть мы не католики, но тоже празднуем Рождество 25 числа, стараясь придерживаться местных традиций.





Утром 25 декабря мы дарим друг другу подарки, в том числе детям (все, что они до этого попросили у Санты). К этому празднику обязательно украшаем дом и ставим елку, возле которой потом и происходит празднование. Новый год мы тоже отмечаем, но в кругу семьи, достаточно скромно.



