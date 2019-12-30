Что такое сафьяновая кожа и как не ошибиться в момент покупки?

Источник материала: Tut.by



Помните модное диагональное тиснение на популярных сумках Michael Kors? Это сафьяновая кожа (saffiano), набравшая популярность несколько лет назад. Сегодня редакция TAM.BY расскажет о преимуществах кожи сафьяно и научит отличать натуральный материал.

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Обратимся к истории

Сафьяновая кожа внешне напоминает искусственную, но в действительности это не так. Традиционно сафьяно являлась натуральной кожей, которую изготавливали из шкур коз, лошадей, быков. Мягкую кожу толщиной 1−2 мм получали путем ручного дубления растением (сумахом), окрашенную в яркий цвет. Чем толще была кожа (более 1,5 мм), тем более жестким получалось изделие.

Второй метод получения сафьяно — дубление растениями с последующим окрашиванием по отдельности. Краску изготавливали из натурального сырья, чаще это был красный цвет. Его добывали из насекомых кошенили.

Полировали сафьяно льняным маслом, взбитыми яичными белками и восковым раствором, чтобы сделать покрытие устойчивым к истиранию и влаге.

Такая технология была популярной до XVIII века и применялась для изготовления дорогой обуви, кожгалантереи и переплетов книг. Однако до наших дней оригинальный метод тиснения кожи сафьяно не сохранился. Кстати, материалы из овечьей и телячьей кожи считались низкими сортами, чего не скажешь про наше время.



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Сафьяно в наши дни

Сафьяно сегодня — это овечья или телячья кожа, на которую наносится специальное тиснение по диагонали. Это резной узор, который выполняется на станке за 10−15 секунд при высоких температурах. Иногда кожу кладут на ткань, штампуют и покрывают финальным слоем воска (в наши дни обошлось без взбитого яйца). Любой тип производства позволяет изделию стать более устойчивым к грязи, царапинам и другим механическим повреждениям.

Раньше такую кожу использовали для производства обуви, перчаток, декора в одежде. Сегодня магазины сумок в Минске предлагают и сумки. Так, в 2012 году Mario Prada выпустил коллекцию сумок из сафьяно, далее идею подхватили другие бренды (например, Michael Kors). Позже обрели популярность кошельки, клатчи, портфели, кейсы, чемоданы, ремни из сафьяно.

Плюсы и минусы кожи сафьяно

Материал обладает рядом преимуществ, которые не всегда удается сочетать в одном изделии:

Долговечность и устойчивость к царапинам, истиранию.

Прочность изделий. Крепкий «каркас», который держит форму и не дает деформироваться.

Устойчивость к влаге и загрязнениям, легко чистится.

Через долгое время пользования вещь выглядит как новая.

Оригинальный внешний вид.

Хозяева и хозяйки вещей из натуральной кожи признаются, что сафьяно не изнашивается, обладает устойчивостью к царапинам и истиранию. Однако материал напоминает экокожу, что незаслуженно визуально дешевит его.

Из минусов — натуральное изделие имеет сравнительно высокую стоимость. При покупке вы заплатите не только за качественный материал, но и за бренд. Обувь из сафьяновой кожи хуже пропускает воздух. Также из минусов стоит выделить высокий риск купить подделку.

Как отличить сафьяно от подделки

Для удешевления производства изготовители сумок, обуви и кожгалантереи идут на хитрости. Например, используют поверхностные (дефектные) части шкуры или изготавливают все изделие из полиуретана. Используют дешевые синтетические красители, ненатуральный воск, которые влияют на износостойкость изделий.

Для определения «натуральности» придерживайтесь следующих советов.

Проверяйте срез или изнанку. Если есть возможность, отыщите в изделии срез материала или изнанку. По ним можно определить натуральность кожи — она будет состоять из замшевых волокон.

Подключите обоняние. Не стесняйтесь понюхать изделие перед покупкой: если запах резкий химический, то перед вами подделка. Натуральное изделие пахнет мягко и ненавязчиво.

Сравните теплопроводность. Зная, что натуральная сафьяновая кожа лучше сохраняет тепло, проведите тест. Нагрейте в одной руке изделие из кожзама, во второй — заявленную кожу «сафьяно». Если оба материала одинаково быстро остынут после нагревания, то у вас в руках подделка.

Ориентируйтесь на цену. Натуральная вещь не может продаваться ниже средней стоимости искусственных аналогов. Какие бы искушающие скидки вам не предлагали!

Сафьяновая кожа — практичный материал, который прослужит долгие годы своему хозяину. Не скупитесь на качественную вещь, пополняйте гардероб натуральным изделием, которое не устареет в моде. А каталог TAM.BY поможет с важным выбором.