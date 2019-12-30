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Что такое сафьяновая кожа и как не ошибиться в момент покупки?
Источник материала: Tut.by
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Обратимся к истории
Сафьяновая кожа внешне напоминает искусственную, но в действительности это не так. Традиционно сафьяно являлась натуральной кожей, которую изготавливали из шкур коз, лошадей, быков. Мягкую кожу толщиной 1−2 мм получали путем ручного дубления растением (сумахом), окрашенную в яркий цвет. Чем толще была кожа (более 1,5 мм), тем более жестким получалось изделие.
Второй метод получения сафьяно — дубление растениями с последующим окрашиванием по отдельности. Краску изготавливали из натурального сырья, чаще это был красный цвет. Его добывали из насекомых кошенили.
Полировали сафьяно льняным маслом, взбитыми яичными белками и восковым раствором, чтобы сделать покрытие устойчивым к истиранию и влаге.
Такая технология была популярной до XVIII века и применялась для изготовления дорогой обуви, кожгалантереи и переплетов книг. Однако до наших дней оригинальный метод тиснения кожи сафьяно не сохранился. Кстати, материалы из овечьей и телячьей кожи считались низкими сортами, чего не скажешь про наше время.
Сафьяно в наши дни
Сафьяно сегодня — это овечья или телячья кожа, на которую наносится специальное тиснение по диагонали. Это резной узор, который выполняется на станке за 10−15 секунд при высоких температурах. Иногда кожу кладут на ткань, штампуют и покрывают финальным слоем воска (в наши дни обошлось без взбитого яйца). Любой тип производства позволяет изделию стать более устойчивым к грязи, царапинам и другим механическим повреждениям.
Раньше такую кожу использовали для производства обуви, перчаток, декора в одежде. Сегодня
Плюсы и минусы кожи сафьяно
Материал обладает рядом преимуществ, которые не всегда удается сочетать в одном изделии:
Хозяева и хозяйки вещей из натуральной кожи признаются, что сафьяно не изнашивается, обладает устойчивостью к царапинам и истиранию. Однако материал напоминает экокожу, что незаслуженно визуально дешевит его.
Из минусов — натуральное изделие имеет сравнительно высокую стоимость. При покупке вы заплатите не только за качественный материал, но и за бренд. Обувь из сафьяновой кожи хуже пропускает воздух. Также из минусов стоит выделить высокий риск купить подделку.
Как отличить сафьяно от подделки
Для удешевления производства изготовители сумок, обуви и кожгалантереи идут на хитрости. Например, используют поверхностные (дефектные) части шкуры или изготавливают все изделие из полиуретана. Используют дешевые синтетические красители, ненатуральный воск, которые влияют на износостойкость изделий.
Для определения «натуральности» придерживайтесь следующих советов.
Сафьяновая кожа — практичный материал, который прослужит долгие годы своему хозяину. Не скупитесь на качественную вещь, пополняйте гардероб натуральным изделием, которое не устареет в моде. А каталог
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