Охлобыстин заявил, что скандал вокруг Асмус могли спровоцировать

Российский актер Иван Охлобыстин заявил, что скандальная история вокруг интимной сцены в фильме «Текст» с участием Кристины Асмус, могла быть спровоцирована его продюсерами, передает РИА Новости .

«Говорят, что фильм «никакой». Хотя, может быть, люди ошибаются», - сказал он.

Охлобыстин пояснил, что не видел кинокартину и подчеркнул, что не будет ее смотреть во избежание разочарования.

При этом артист положительно отозвался об Асмус, пояснив, что хорошо знает актрису благодаря съемкам в сериале «Интерны». Охлобыстин предположил, что «она могла принять участие в том, чего не понимала».

Ранее стало известно, что Кристина Асмус госпитализирована с острой бактериальной инфекцией. Поклонники актрисы считают, что на ее состоянии мог сказаться недавний скандал вокруг фильма «Текст».

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