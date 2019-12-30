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Кремль: в случае необходимости встреча Путина с Лукашенко состоится в середине января

31.12.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут встретиться в середине января, если посчитают это необходимым, сказал "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если президенты посчитают необходимым (эту встречу)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что президенты поручили правительствам двух стран в ближайшие дни заключить контракты на поставку в Беларусь нефти и газа. Если контракты не будут заключены до 1 января, правительства выработают промежуточный вариант условий поставки углеводородов Беларуси.

В пресс-службе президента Беларуси также отметили, что президенты двух стран "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия решений после рождественских праздников в середине января".
 
 
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Президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут встретиться в середине января, если посчитают это необходимым,...
 
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