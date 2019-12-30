Кремль: в случае необходимости встреча Путина с Лукашенко состоится в середине января

"Если президенты посчитают необходимым (эту встречу)", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.





Ранее пресс-служба Лукашенко сообщила, что президенты поручили правительствам двух стран в ближайшие дни заключить контракты на поставку в Беларусь нефти и газа. Если контракты не будут заключены до 1 января, правительства выработают промежуточный вариант условий поставки углеводородов Беларуси.





В пресс-службе президента Беларуси также отметили, что президенты двух стран "при необходимости встретятся для обсуждения и принятия решений после рождественских праздников в середине января".