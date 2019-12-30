Как они без «Иронии...»? Что смотрят на Новый год в других странах

Источник материала: Аргументы и факты

Рейтинги новогодних и рождественских фильмов, пожалуй, отражают лишь общую тенденцию: они показывают, какие фильмы жители той или иной страны предпочитают в праздник смотреть по телевизору. Обычно это хорошо знакомые и заученные наизусть картины. В России, например, бесспорным лидером является «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова. Впрочем, даже эти рейтинги способны удивлять: так, портал «Кино Mail.ru» на второе место поставил американскую комедию «Один дома» от Криса Коламбуса.

Зато с третьим местом всё значительно проще: это «Карнавальная ночь» всё того же Рязанова с «Пятью минутами» в исполнении молодой Людмилы Гурченко.

У зрителей из других стран тоже есть свои предпочтения в выборе праздничных фильмов.

Германия

У немцев почему-то в приоритете сказка «Три орешка для Золушки», снятая совместно кинематографистами из ГДР и ЧССР еще в 1973 году. Сказка эта немного наивная, но, видимо, есть в фильмах 1970-х особое обаяние, ради которого их и хочется пересматривать снова и снова.

Еще немцам нравится сказка «Рождественский гусь Августа» — экранизация рассказа восточногерманского политика и писателя Фридриха Вольфа, историческая трилогия об австрийской императрице Елизавете Баварской с Роми Шнайдер. Еще одна примета приближающегося зимнего праздника — скетч «Ужин на одного» («Dinner for One»), героиня которого, старая леди, приглашает на ужин своих умерших друзей, изображает их один слуга. Этот скетч идет по телевидению Германии (сначала Западной, а потом и всей) с 1963 года и, кажется, пока зрителям не надоел. Любопытно, что «Ужин на одного» с удовольствием смотрят и в Норвегии.

Чехия

У чехов по понятным причинам «Три орешка для Золушки» — тоже одна из любимых новогодних сказок, но эта история не на первом месте. Больше «Золушки» им нравится старая советская сказка Александра Роу «Морозко», вышедшая ещё в 1965 году. Культ этой картины рационально объяснить невозможно, как, например, популярность у немцев «Ужина на одного». Впрочем, чехи с удовольствием смотрят и комедию «Один дома», этот фильм тоже в числе популярных и новогодних.



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Польша

Рождественская история мальчика Кевина (Маколей Калкин), который в одиночку справился с двумя взрослыми грабителями, популярна у поляков, которые регулярно смотрят её на Рождество и Новый год. На польском фильм называется «Kevin sam w domu». Вторую часть — «Kevin sam s Nowym Jorku» — тоже показывают и даже Трампа вроде бы не вырезают.

Впрочем, в сердцах поляков есть место и для более возвышенных чувств: среди их любимых праздничных фильмов — британский альманах «Реальная любовь» (Love Actually) с Хью Грантом, Кирой Найтли, Аланом Рикманом и другими замечательными актерами. Этот фильм, кстати, очень популярен в Великобритании и считается одной из основных примет наступающего праздника.

США

Как ни удивительно, но в США «Один дома» не слишком популярен в качестве рождественского фильма. В этот праздник зрители смотрят старые комедии Чарли Чаплина, комедийный мюзикл 1942 года «Праздничная гостиница» с Бингом Кросби и Фредом Астером, музыкальную драму «Бульвар Сансет» 1950-го. Из относительно нового американцы предпочитают «Охотников за привидениями», «Когда Гарри встретил Салли», «Дневник Бриджет Джонс» или «Форреста Гампа». Впрочем, в некоторых штатах «Один дома» действительно любят больше других картин, всё-таки это очень хороший фильм.