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Владимир Караник: «В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении»

31.12.2019 10:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О системе здравоохранения в Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый».

Игорь Позняк, СТВ:
Нехватка узких специалистов, проблема вовремя заказать талончик в поликлинику. В наступающем году какие бы раны в белорусском здравоохранении Вы бы, всё-таки, зашили?

Владимир Караник: «В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении»

Владимир Караник: «В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении»

Владимир Караник, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Основная проблема, на сегодняшний момент, это, конечно, доступность медицинской помощи. И эту проблему надо решать в первую очередь. Вот зашить такую рану должны уметь в любой районной поликлинике. Но выполнять лапароскопические операции – для этого, минимум, необходимо высокотехнологичное медицинское оборудование, которое в каждый район не поставишь . и здесь речь идёт просто о совсем другом построении медицинской службы. Это создание сети опорных клиник, которые оснащены по последнему слову техники, и обеспечение чёткой логистики движения пациентов.

В следующем году достаточно много поменяется в лекарственном обеспечении. То есть мы упрощаем доступ на рынок препаратов, в безопасности которых мы не сомневаемся. Мы принимаем достаточно существенные меры для развития нашей фармацевтической промышленности. То есть развитие будет идти, чтобы у человека была возможность выбора.

Игорь Позняк:
В уходящем году таких ран в нашем здравоохранении много удалось зарубцевать?

Владимир Караник:
Они ещё не зарубцевались. Швы мы наложили, и на сегодняшний момент, наша задача – сделать всё для того, чтобы эта рана не нагноилась, чтобы эта рана, действительно, зарубцевалась и не оставив следов на коже.    

Итоги года подведут журналисты СТВ в фильме «Наш 2019-ый» 31 декабря в 22:40.  

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О системе здравоохранения в Беларуси говорили в фильме «Наш 2019-ый». Игорь Позняк, СТВ:Нехватка узких специалистов, проблема вовремя заказать талончик в...
 
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