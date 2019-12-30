Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,8% до $16,6 млрд

Источник материала: Виртуальный Брест

Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.





В январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 36,4 млн, в том числе $683,4 млн - правительства и банков России, $150,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $93 млн - МБРР, $80,8 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $28,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за одиннадцать месяцев составило $1 млрд 397 млн, из которых $600,8 млн - правительству России, $448,4 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $2,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br43,7 млрд и уменьшился по сравнению с началом текущего года на Br1,7 млрд, или на 3,6%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br8,7 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.

За январь-ноябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $601,2 млн и Br227,2 млн соответственно.