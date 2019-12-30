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Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился на 1,8% до $16,6 млрд
31.12.2019 10:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
В январе-ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 36,4 млн, в том числе $683,4 млн -
Погашение внешнего государственного долга за одиннадцать месяцев составило $1 млрд 397 млн, из которых $600,8 млн - правительству России, $448,4 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $2,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.
Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br43,7 млрд и уменьшился по сравнению с началом текущего года на Br1,7 млрд, или на 3,6%.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br8,7 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%.
За январь-ноябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $601,2 млн и Br227,2 млн соответственно.
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Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2019 года составил $16,6 млрд, снизившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%, сообщили...
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