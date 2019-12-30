Спасая репутацию. Женщины, которые изменили имя, чтобы забыть о прошлом

Источник материала: Аргументы и факты

​У каждого из нас есть свои скелеты в шкафу. А что нужно сделать, чтобы спрятать их на самую дальнюю полку и благополучно забыть? Конечно же, сменить имя и фамилию или что-то одно из двух. Именно так поступили некоторые известные женщины. Кто именно, рассказывает "АиФ".

Алина Великая — Алиса Яровская

Недавно вокруг журналистки ОГТРК «Ямал-Регион» Алисы Яровской разгорелся настоящий скандал. СМИ сообщили, что ее уволили за вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции президента 19 декабря. В тот день Яровская попросила главу страны «подключить федеральную тяжелую артиллерию», чтобы ускорить строительство моста через Обь. Сама же Алиса впоследствии опровергла эту информацию, заявив, что уволилась «по собственному желанию». Так это или нет, уже неважно, свою минуту славы Яровская точно получила, а мы все, благодаря этой ситуации, смогли вспомнить некогда яркую и эффектную модель, телеведущую и жену солиста группы «На-на» Владимира Левкина Алину Великую, ведь именно так звали журналистку много лет тому назад. В те далекие времена строгим пиджакам и юбкам девушка предпочитала колготки в сеточку, глубокое декольте, шпильки, мини или вообще полное отсутствие одежды, что мы могли наблюдать на фотосессии для одного мужского журнала. Сегодня на просторах интернета осталось уже не так много материалов с Алиной, один из «выживших» — выпуск программы «Званый ужин», где девушка (тогда ей было 27, а сколько сейчас, известно только самой журналистке) рассказывает о себе. «Меня зовут Алина, фамилия Великая, причем это именно фамилия, а не психиатрический диагноз, как некоторые думают. Люди, услышав ее, полагают, что это псевдоним, который я себе взяла», — томно вещала Алина-Алиса.

Несмотря на такое красивое сочетание имени и фамилии, несколько лет назад она решила изменить их и стала Алисой Яровской, одной из ведущих сначала канала «Москва-24», а потом РБК. Что в итоге привело телеведущую на «Ямал-Регион», сказать сложно. Но, по всей видимости, скоро Великая-Яровская снова вернется в столицу. Интересно, под каким именем?

Наталья Кривозуб — Наталья Бардо

Сегодня об актрисе Наталье Бардо с удовольствием пишет глянец, она то рассказывает, как собрать косметичку на море, то делится секретами красоты и стиля. Кроме того, девушка востребована в кино. Нонечно, это не всегда главные роли, тем не менее без работы она точно не сидит. Мечтала ли о такой головокружительной карьере Наташа Кривозуб, пришедшая в 2007 году на телепроект «Дом-2», чтобы построить свою любовь? Конечно, мечтала, поэтому в конечном итоге и смогла добиться популярности. Но в отличие от других коллег по телестройке Наталья не горит желанием вспоминать скандальное ток-шоу. Не для того она меняла фамилию и перекрашивалась в блондинку. Кстати, говорят, что Кривозуб стала Бардо, поскольку ее прабабушка по материнской линии переехала в Париж и вышла замуж за француза, взяв себе его красивую фамилию.

На «Доме-2» актриса была практически полгода. За это время она смогла построить отношения с Антоном Бородиным, но счастливой жизни за периметром съемочной площадки у пары не вышло. Молодому человеку Наташа предпочла бизнесмена Сергея Русакова, который был старше ее на 20 лет, а после развода с ним начала встречаться с режиссером Марюсом Вайсбергом и родила ему сына. Многие считают, что именно этот роман помог закрепиться в отечественном кинематографе новой звезде под именем Наталья Бардо, ведь девушка периодически снимается в успешных проектах своего гражданского супруга. Например, в фильме «Бабушка легкого поведения» или сериале «Улётный экипаж». Однако сама Кривозуб уверена, что подобные логические связи выстраивать неуместно. «Вы намекаете на то, что Марюс помогает мне пробиться в мире российского кино? Это ошибочное мнение. На самом деле история простая. Я трудоголик. И всего, что сейчас у меня есть, добилась сама», — рассказывала актриса в интервью журналу «7 Дней».

Ксения-Николь Дягилева — Оксана Воеводина

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина стала одной из самых обсуждаемых персон уходящего года сначала благодаря роскошной свадьбе с королем Малайзии в Барвихе, а потом — разводу с ним. Брак девушки продержался всего несколько месяцев, после чего супруг оставил беременную жену и перестал выходить на связь. «Он уехал и не вернулся. О разводе я узнала из интернета. Я не знаю, что именно произошло, потому что все было хорошо. Мы ждали нашего ребенка. Я до сих пор не понимаю истинную причину его поступка», — рассказывала девушка в интервью Daily Mail. Тем временем поползли слухи о том, что разлад в семье произошел из-за неверности Оксаны, якобы сын девушки — от другого мужчины. Однако сама «Мисс Москва-2015» настаивает на том, что подобные сплетни не имеют отношения к действительности: «Он похож на своего отца, у него такое же азиатское лицо. Меня не просили делать тест на отцовство до сегодняшнего дня, но, если необходимо, я могу это сделать», — говорила Воеводина.

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Странная история с ребенком не единственная в биографии модели. Как только в прессе появились сведения о ее замужестве, некоторые СМИ тут же нашли невероятное сходство между Оксаной и бывшей участницей скандального шоу «Каникулы в Мексике-2»: Ксения-Николь Дягилева запомнилась зрителям тем, что в первые часы нахождения на вилле, не стесняясь камер, соблазнила Елисея Полищука прямо в бассейне. «Я не считаю, что сделала что-то не так, что что-то неправильно. Здесь жизнь такая, какая она есть на самом деле. Почему бы и нет? Если возникают какие-то чувства сразу, не вижу в этом ничего плохого», — объясняла свое вызывающее поведение девушка. Тот факт, что Дягилева и Воеводина — один и тот же человек, сайту kp.ru подтвердил Вэл Никольский, другой участник проекта. Однако даже после этого СМИ осторожны в своих сравнениях «Мисс Москва-2015» и Ксении-Николь. Ясность могла бы внести сама Воеводина, но в настоящий момент девушке явно не до этого, ведь она продолжает выяснять отношения с бывшим мужем, пытаясь добиться справедливости и признания своего ребенка. «Фарис, проснись! У тебя есть сын. Не забывай, что ты отец и султан. Что бы ни происходило между нами, я хочу, чтобы у ребенка были родители. В первую очередь позаботься о своем сыне», — обратилась к своему мужу в интервью Daily Mail Оксана. Но, если верить модели, он пока игнорирует все ее попытки восстановить нормальные отношения.