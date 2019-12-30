Кощей, рок и электрошок. Тайны фильма «Новогодние приключения Маши и Вити»

Источник материала: Аргументы и факты

«Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», «Чародеи», «Зигзаг удачи», «Эта веселая планета» — удачных картин на новогоднюю тематику в нашей стране снято немало. С одной только поправкой — для взрослой аудитории. А вот хороших новогодних сказок для детей крайне мало. Мультфильмы получались удачно, а вот с художественными лентами все обстоит достаточно грустно. Даже такой беспроигрышный вариант, как «Двенадцать месяцев», получился невнятным и незапоминающимся.

Некоторые пытаются объявить новогодней сказкой «Морозко», но сюжет замечательного фильма Александра Роу не строится вокруг Нового года. Хотя благодаря этой картине актер Александр Хвыля, сыгравший «Морозко», стал главным Дедом Морозом на Кремлевской елке на годы вперед.

Единственным исключением из правил стала картина «Новогодние приключения Маши и Вити», вышедшая на экраны без малого полвека назад.

Переделанная пьеса и замена режиссера

Младшеклассники Витя и Маша помогают Деду Морозу спасти захваченную нечистой силой Снегурочку — такой вот незамысловатый и не самый оригинальный сюжет. Однако картина получилась удачной благодаря непосредственности юных актеров, отличной игре взрослых и зажигательным песням Геннадия Гладкова.

Автор сценария Павел Финн решил использовать актуальный в ту пору спор «физиков и лириков». Юная Маша была представлена в виде романтической натуры, верящей в чудеса, а ее товарищ Витя оказывался скептиком в очках, опирающимся только на научные знания.

Интересно, что эта пьеса Финном изначально писалась не под Новый год, и называлась «Маша и Витя против "Диких гитар"». В оригинале действовал не Дед Мороз, а просто Волшебник, а похищали прислужники Кощея не Снегурочку, а Белоснежку. Но в Гостелерадио заказали новогоднюю картину, и Финн оперативно сместил акценты.

Изначально картину должен был снимать Геннадий Казанский, в послужном списке которого были «Старик Хоттабыч» и «Человек-амфибия», но ему из-за болезни пришлось передать фильм Игорю Усову. Режиссер, за три года до этого снявший запоминающуюся музыкальную комедию «Табачный капитан», решил, что сказка должна быть музыкальной, и привлек к работе Геннадия Гладкова. Соответственно, на роли он набирал актеров, которые могли петь самостоятельно или хотя бы умели органично выглядеть в музыкальных номерах.



Витя и Маша. Кадр из фильма

«Стою на остановочке, в кармане пол-литровочка...»

На роль Вити утвердили Юру Нахратова. Мальчика из семьи технической интеллигенции привела на «Ленфильм» мама — в это время как раз шел просмотр «обычных ребят с улицы». Юра понравился и успел сняться в небольших ролях в нескольких картинах, в том числе в «Денискиных рассказах».

В отличие от своего героя, Юра тогда очков не носил, и поэтому их ему сделали с «нулевой» диоптрией. Но к концу съемок выяснилось, что у мальчика близорукость. Считается, что причиной мог стать слишком яркий свет на площадке.

Наташу Смирнову привела на «Ленфильм» мама, после того, как о поиске юных кандидаток в актрисы было объявлено по радио.

Режиссера Усова 6-летняя Наташа сразила тем, что в ответ на предложение спеть песню исполнила «Стою на остановочке, в кармане пол-литровочка...»

Конечно, романтичной героине такой репертуар не подходил, но режиссер решил, что это поправимо, а вот найти более непосредственного ребенка будет трудно.

Мама воспитывала Наташу одна, а Игорь Усов настолько с ней сдружился, что фактически заменил девочке отца. Они продолжали общаться долгие годы после фильма.

Чужие декорации и приглашение по знакомству

Бюджет у картины был весьма скромный, но снимали приключения Маши Вити в роскошных декорациях. Дело в том, что параллельно на «Ленфильме» шли съемки советско-американской картины «Синяя птица» с участием звезд Голливуда. Как только декорации «Синей птицы» освобождались, в них начинала работать группа Игоря Усова.

И вот парадокс — «Синяя птица» в прокате провалилась, а «Новогодние приключения Маши и Вити» ждал невероятный успех.

Самым ярким среди нечистой силы оказался Дикий кот Матвей в исполнении Михаила Боярского. Первоначально на эту роль рассматривался другой кандидат, но он отказался. И тогда Георгий Штиль предложил режиссеру попробовать младшего брата своего приятеля.

«Я Усову говорю: у моего друга Саши Боярского брат есть! Ты его возьми. Он на кота очень похож — черные усы. И музыкант вроде неплохой», — вспоминал Штиль.

«Скажи-ка, дядя…»

Сам Михаил Боярский рассказывал: «Этот фильм был для меня одним из первых. Атмосфера на съемках — почти семейная. Играли-то все "свои". Однокурсница Валя Кособуцкая, лучший друг моего брата Жорка Штиль, мой дядя Николай Боярский... С Гладковым мы тоже дружили. Так что съемки шли увлекательно. Тем более что нам приходилось играть хулиганов со всеми вытекающими последствиями. Была рок-музыка, шутки, трюки, симпатичные дети».

Семейная атмосфера сыграла с Михаилом Сергеевичем злую шутку. Его родной дядя Николай Боярский играл Кощея, и в одной из сцен, племянник так и обратился к нему: «Дядя…» Усов, однако, решил, что это не ошибка, а находка, и оставил оговорку в фильме.

Сказка была осовремененной — Леший, Баба-Яга и Дикий кот Матвей «жарили» рок, Витя пускал в дело электрошок, пиротехника применялась чуть ли не в каждой сцене.

Дважды Баба-Яга

Баба-Яга была не бабой, а, скорее, девушкой-Ягой, разгуливающей в провокационной мини-юбке. На 27-летнюю актрису Ленинградского театра музыкальной комедии Валентину Кособуцкую накладывали немало грима, что делало ее непохожей на себя, но не столько страшной, сколько очаровательной.

«Мне почему-то все говорят, что в "Новогодних приключениях" получилась очаровательная Баба Яга, — рассказывала актриса. — Особенно после своего преображения: она женственная, в мини-юбке, с бигуди в волосах. Мне кажется, что она в принципе хорошая... Но вот съемочная группа считала по-другому. Потому что как только я заходила в павильон, начинались какие-то мистические пакости. Например, мог свет ни с того ни с сего погаснуть. Или однажды на меня упала сверху лампа и чуть не убила».

Самое интересное, что «Новогодние приключения Маши и Вити» были четвертой картиной в карьере Кособуцкой, но она уже во второй раз играла Бабу-Ягу.

Хорошо, что у режиссеров не выработался стереотип — через год Кособуцкая блеснет в роли Беатриче в картине «Труффальдино из Бергамо».

Меткий выстрел Боярского

Главным хулиганом на съемках был Михаил Боярский. Однажды он продемонстрировал такую меткость, что съемки пришлось прервать.

«В один из дней, когда работа подходила к концу, я должен был стрелять в Витю яблоком из рогатки. Камера стояла от меня на расстоянии 10 метров, все уже устали, но эпизод стоически решили доснять, — рассказывал Михаил Сергеевич. — Я посмотрел на яблоко, на резинку и резонно спросил: а в какую сторону стрелять? Рогатка была дурацкая, бутафорская, держалась на соплях, а яблоко достаточно тяжелое. "Стреляй в сторону камеры", — скомандовал оператор. Думаю, потом он очень пожалел о своем решении. Я выстрелил как Робин Гуд и попал... точно в объектив. Голова оператора отлетела от оптики, он с удивлением присвистнул и тихо сказал: "Съемка окончена". Мы разбили очень дорогой, японский объектив».

Денег с Боярского за «вредительство» в итоге не взяли, но в следующий раз попросили стрелять в сторону.

Большой успех

В фильме в роли Лесовичка мелькнул актер Борис Смолкин. Ему своего громкого успеха пришлось ждать еще тридцать лет — страна станет узнавать его после роли дворецкого Константина в сериале «Моя прекрасная няня».

Михаил Боярский рассказывал, что большого успеха от картины не ждал, но композитор Геннадий Гладков уверенно пророчил ей популярность. Так и получилось.

Роль в «Новогодних приключениях Маши и Вити» открыла Боярскому дорогу к звездному статусу. Поющего красавца с роскошными усами сначала позвали в «Собаку на сене», а затем настало время «Д`Артаньяна и трех мушкетеров». Не факт, что это стало бы возможным без Дикого кота Матвея.

Юные актеры, сыгравшие Машу и Витю, не заболели «звездной болезнью» и выбрали в жизни другие профессии. Зато с ними, как впрочем и со всеми, кто хотя бы раз видел этот фильм, осталось очарование новогодней сказки.