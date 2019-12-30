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Правительство повысило цены на газ и электричество с 1 января 2020 года

31.12.2019 11:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Правительство повысило цены на газ и электричество с 1 января 2020 года

Правительство установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 28 декабря 2019 года № 933.

В частности, установлена цена на газ, используемый с установленными приборами индивидуального учета расхода газа. При наличии индивидуальных газовых отопительных приборов она составит в отопительный период: с 1 января по 31 мая включительно - 0,1205 рубля за кубометр, с 1 июня по 31 декабря включительно - 0,1271 рубля. В летний период газ будет стоить 0,4213 рубля за кубометр. При отсутствии индивидуальных газовых приборов цена составит 0,4213 за кубометр газа независимо от сезона.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 3,37 рубля с одного проживающего в месяц. Цена на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, будет 9,69 рублей с одного проживающего. В квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, газ будет стоить 5,48 рублей для одного проживающего в месяц.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа), в отопительный период с 1 января по 31 мая придется платить 0,5320 рубля за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря - 0,5936 рубля. В летний период установлены следующие цены: с 1 января по 31 мая - 0,1995 рубля, с 1 июня по 31 декабря - 0,2226 рубля.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить: с 1 января по 31 мая - 1,9563 рубль, с 1 июня по 31 декабря - 2,1628 рубля. В летний период цена будет 1,1409 рубль. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 куб. м также будет стоить 1,1409 рубль.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 3,42 рубля с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения он будет стоить 9,70 рублей. При наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя - 4,56 рубляс одного проживающего в месяц.

Цена на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы (и нет приборов индивидуального учета расхода газа) в отопительный сезон составит: с 1 января по 31 мая включительно - 6,3021 рублей за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, с 1 июня по 31 декабря включительно - 7,0314 рублей. В летний период она будет 1,1409 рубль.

Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит 0,81 рубля. Таким образом, такой баллон будет стоить 17 рублей.

Одноставочный тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, где есть электроплиты, составит 0,1616 рубля за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - 0,1131 рубля за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - 0,3232 рубля.

Стоимость электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит 0,1109 рубля за 1 кВт.ч, в остальное время суток - 0,2059 рубля.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, то они составят: за 1 Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения - 92,25 рубля за 1 куб. метр природного газа, используемого с установленными приборами индивидуального учета расхода газа - 0,4421 рубля.

За 1 куб. метр природного газа, используемого без приборов индивидуального учета расхода газа при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя, тариф составит 3,54 рубля с одного проживающего в месяц, 10,17 рублей - при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, 5,75 рублей - при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя.

За 1 кВт∙ч электроэнергии одноставочный тариф составит 0,2090, дифференцированный тариф по двум временным периодам во время минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) - 0,1463, максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) - 0,4180.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

 
 
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Правительство установило цены на газ, тарифы на тепловую и электроэнергию. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 28 декабря 2019...
 
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