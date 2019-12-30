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Почти 20 тысяч белорусов за последние пять лет стали гражданами России

31.12.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 2015 года более 19 тысяч граждан Беларуси получили российские паспорта, пишет news.ru со ссылкой на МВД России.

За 9 месяцев 2019 года российское гражданство получили 3662 белоруса. Наибольшее количество таких случаев было в 2018-м — 4708 человек. В 2017 году российские паспорта получили 4092 белоруса, в 2016-м — 3582, в 2015-м — 3257.

Кстати, с 2016 года около четырех тысяч граждан России сообщили в соответствующие органы, что у них есть гражданство Беларуси.

Вместе с тем более 33 тысяч граждан Беларуси имеют разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Беларусь не признает двойное гражданство, однако нет и преследования за наличие иного гражданства у граждан Беларуси.
 
 
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С 2015 года более 19 тысяч граждан Беларуси получили российские паспорта, пишет news.ru со ссылкой на МВД России.
 
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