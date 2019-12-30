Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы

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Соответствующий Указ №491 подписал 30 декабря глава государства.

Предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тыс. человек. Ее планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года, сообщается на сайте белорусского лидера.

Героям Советского Союза выплатят 2,5 тыс. рублей. Помощь в размере 1,7 тыс. руб. окажут инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" выплатят 900 руб.