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Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы

31.12.2019 10:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы
Фото из открытых источников

Соответствующий Указ №491 подписал 30 декабря глава государства.

Предполагается, что общее число получателей денежной помощи составит около 20 тыс. человек. Ее планируется выплачивать с 1 апреля по 1 мая 2020 года, сообщается на сайте белорусского лидера.

Героям Советского Союза выплатят 2,5 тыс. рублей. Помощь в размере 1,7 тыс. руб. окажут инвалидам и участникам войны, лицам, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года и в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

Награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, работавшим на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, на предприятиях, в учреждениях и организациях в годы блокады Ленинграда и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" выплатят 900 руб.

Помощь в размере 700 руб. окажут членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями военных действий. 

Ветеранам дадут матпомощь к 75-летию Победы
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Ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным категориям граждан окажут единовременную материальную помощь в связи с празднованием в следующем году 75-летия...
 
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