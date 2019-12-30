ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 января вырастут цены на многие марки сигарет

31.12.2019 10:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 января 2020 года.

В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость 151 марки табачных изделий.

В частности, подорожает 68 брендов, выпускаемых табачной фабрикой «Неман», 81 бренд, выпускаемый ООО «Табак-инвест» и 2 бренда, ввозимых госпредприятием «Беларусьторг». Стоимость брендов, импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», не изменится.

Цены на сигареты увеличатся в диапазоне от 5 до 35 копеек.

На наибольшую величину – 35 копеек – подорожают марки Mac Night Blue, Mac Red, Mac Silver, Mac Gold, Mac Black Comfort, Mac Red Comfort, Mac Gold Compact, Mac Silver Compact, Mac Gold Super Slims, Mac Black Super Slims, Mac Menthol Super Slims.

На столько же увеличится стоимость брендов Kalipso Special Gold Slim, Kalipso Special Gold Super Slim.

Кроме того, появится в продаже и новая марка. А именно: госпредприятие «Беларусьторг» представит табачные изделия Rothmans Demi Mix 3 in 1. Они обойдутся покупателям в 2,50 рубля.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 января 2020 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Страна Азии продлила безвиз для беларусов на два года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
31.12.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика