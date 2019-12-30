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Страна Азии продлила безвиз для беларусов на два года

31.12.2019 10:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вьетнам – страна, омываемая Южно-Китайским морем, которое является часть Индийского и Тихого океанов, – продлила безвиз для беларусов аж на два года. Об этом сообщает «Спутник».

Вьетнам отменил визы для беларусов еще в 2015 году. Сейчас же беларусы могут въезжать в эту страну по действующим общегражданским паспортам и быть там без виз до 15 дней. Как говорят в МИД, срок действия безвизового режима въезда для граждан Беларуси будет действовать вплоть до 31 декабря 2022 года.

Важно помнить: во Вьетнам можно будет прилететь повторно, но только через 30 дней с даты завершения последней поездки. Это правило не касается туристов, которые имеют вьетнамские визы.

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Вьетнам – страна, омываемая Южно-Китайским морем, которое является часть Индийского и Тихого океанов, – продлила безвиз для беларусов аж на два года. Об этом...
 
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