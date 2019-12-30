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Вьетнам на два года продлил безвиз для белорусов

31.12.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вьетнам на два года продлил безвиз для белорусов
Kent MacElwee / Flickr.com

Об этом сообщается на официальной странице белорусского МИД в Фейсбуке.

Белорусы могут въезжать во Вьетнам и пребывать там сроком до 15 дней на основании действующих общегражданских паспортов, срок действия которых не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.

По имеющейся информации, в соответствии с внутренним законодательством страны повторный въезд в безвизовом режиме во Вьетнам можно осуществить не ранее, чем через 30 дней после окончания предыдущего безвизового пребывания (данное правило не распространяется на поездки при наличии виз). 

Вьетнам на два года продлил безвиз для белорусов
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Срок действия безвизового режима въезда для наших граждан продлен до 31 декабря 2022 года.
 
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