Вьетнам на два года продлил безвиз для белорусов

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Об этом сообщается на официальной странице белорусского МИД в Фейсбуке.

Белорусы могут въезжать во Вьетнам и пребывать там сроком до 15 дней на основании действующих общегражданских паспортов, срок действия которых не менее 6 месяцев с даты въезда, и въездного/выездного билета.