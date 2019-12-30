Жилищный вопрос. Что меняется с 1 января в коммунальной сфере?

Источник материала: Аргументы и факты

Голосуем онлайн

С нового года упрощается механизм управления совместными домовладениями, деятельностью товариществ собственников и организаций застройщиков. Снижена доля голосов, необходимых для принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию общего собрания. В частности, уменьшен порог с 100% до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества. Раньше необходимость достижения стопроцентного результата по сути становилась непреодолимым препятствием, например, для объединений, созданных на базе нескольких многоквартирных жилых домов.

Станет проще проводить и заочное голосование. Членам товарищества собственников, организации застройщиков предоставляется право выбора варианта направления бюллетеня - заказным письмом с уведомлением или иным способом.

Все - товарищи

Создавать товарищества собственников смогут жильцы блокированных жилых домов при условии нахождения зданий на смежных земельных участках. Нормами действующего законодательства такая возможность не предусмотрена. «Исходя из практики строительства подобных кварталов и определенных особенностей, присущих объектам этих застроек, в новую редакцию ЖК с учетом мнения заинтересованных государственных органов внесены соответствующие дополнения», - пояснили специалисты.

Капремонт заранее

Нововведения коснулись также ремонта жилищного фонда. Одно из них - организация и проведение собраний на предпроектной стадии. Потребители вовлекаются в процессы планирования, что поспособствует диалогу задолго до развертывания строительного городка. Предоставляется возможность реализации энергоэффективных мероприятий.

В документе определены порядок и условия проведения работ в жилых домах товариществ собственников и организаций застройщиков за счет средств, предусмотренных на капремонт. Непосредственно перед их началом (за 10 дней) заказчик должен встретиться с гражданами: представить ответственного со стороны подрядчика, проинформировать о видах работ, заключить договор об оказании услуг.

Также урегулированы особенности функционирования счетов, на которых аккумулируется плата за капитальный ремонт. Для них вводятся ограничения бесспорного взыскания. «Это придаст денежным средствам, которые используются для возмещения затрат на работы, большую защищенность. Нельзя будет наложить на них арест, списать, приостановить операции», - пояснили в министерстве.

Хроника безобразного капремонта, или Как жильцов испытывают на прочность Подробнее

Новости очереди

Кодекс дополнительно прописывает права тех, кто является участником долевой собственности. Как сообщает БЕЛТА, им будет выплачиваться денежная компенсация за жилые помещения (соразмерно их доле в праве собственности) в случае признания по решениям исполкомов многоквартирных и блокированных жилых домов не соответствующими санитарным и техническим требованиям, непригодными для проживания.

Основания нуждаемости в улучшении жилищных условий остались прежними. Новым является то, что при постановке на очередь в Минском районе и Минске будет оцениваться наличие в собственности другого жилья, расположенного как в городе, так и в районе. «Однако этот вопрос носит индивидуальный характер. Как и ранее, он рассматривается с учетом конкретных обстоятельств, способствовавших появлению нуждаемости в улучшении жилищных условий», - проинформировали в министерстве.

Скорректированы также случаи ухудшения жилищных условий со стороны граждан.

Социальные гарантии

Социальные гарантии для жителей сохраняются. Право на получение социальных квартир имеют 17 категорий граждан. В их числе многодетные семьи, те, кто взял на воспитание троих и более детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, ветераны боевых действий на территории других государств. В перечень включены инвалиды I и II групп, граждане, имеющие заболевания, при которых признается невозможным их совместное проживание с другими лицами в одной комнате или однокомнатной квартире.

«Что касается инвалидов I и II групп, то они не исключаются из отдельного списка нуждающихся в улучшении жилищных условий, если их среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи составляет не более 150% утвержденного бюджета прожиточного минимума, исчисленного за 12 месяцев, предшествующих дате уточнения данных, являющихся основанием для сохранения права на получение жилья социального пользования (и на день его предоставления)», - отметили в ведомстве.

Одна из новых норм: в качестве социального жилья в Беларуси будут предоставляться только квартиры, а не комнаты с общей кухней. Нововведение направлено на создание более благоприятных условий для проживания.

Без барьеров

На законодательном уровне прописывается обязанность исполкомов предоставлять жилые помещения с безбарьерной средой людям с инвалидностью, которые пользуются госжилфондом. Действует заявительный принцип. Если человек стал инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата и под его нужды технически невозможно приспособить выделенное жилье госжилфонда и (или) вспомогательные помещения, входы и выходы многоэтажки, то кодекс предусматривает предоставление обустроенного жилья на условиях ранее заключенного договора найма. Этим будут заниматься местные исполнительные и распорядительные органы.

Арендный фонд

В новой редакции Жилищного кодекса в отношении жилых помещений коммерческого использования применяется термин «арендное жилье». Оно может быть предоставлено как на период трудовых, служебных отношений, так и на общих основаниях. «Вопрос изменений в оплате аренды или порядке выделения жилья сегодня не рассматривается», - рассказали в Минжилкомхозе.

Кстати, нуждающимися в улучшении жилищных условий признаются граждане, которым арендное жилье предоставлено на период трудовых (служебных) отношений. Остальные жильцы, к примеру, проживающие в однокомнатной арендной квартире с другими лицами, кроме супругов, либо проживающие в помещениях общей площадью менее 15 кв. м (в Минске - менее 10 кв. м) на одного человека, вправе подать документы о постановке их на учет нуждающихся. «Принципа одноразовости законодательство не содержит, вместе с тем исполкомы при рассмотрении документов оценивают, имелось ли ухудшение жилищных условий со стороны граждан», - пояснили специалисты.

Что касается перспектив семьи, где умер или уехал в другой город человек, которому предоставлено арендное жилье на период трудовых (служебных) отношений, то при выбытии основного нанимателя договор найма прекращает действие. Исключение - случаи, когда здесь остались проживать совершеннолетние члены его семьи, имеющие первоочередное право на предоставление такого жилья. В обычном арендном фонде родственникам с согласия других проживающих предоставляется право на изменение договора найма с оформлением его на свое имя при соблюдении требований законодательства об административных процедурах.

В кодексе прописаны категории жильцов, которые не могут быть выселены из арендного жилья, до 1 апреля 2014 года относившегося к категории служебного. В предыдущей редакции они перечислялись в статье 221, в новой - в пункте 4 статьи 188.

Для проживающих в общежитиях концептуальных изменений нет.

Да будет свет! Кто должен менять лампочки в подъезде? Подробнее

Из арендного - в социальное

Те, кто по законодательству имеет право на получение жилья социального пользования, могут перевести арендные квартиры государственного жилищного фонда в категорию социальных. Речь идет о многодетных семьях, инвалидах I и II групп, ветеранах боевых действий на территории других государств, детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, пенсионерах. В отдельных случаях учитывается доход граждан. Исключение составляют жилые помещения в домах-новостройках: их перевод в арендное жилье возможен не ранее чем через три года с даты приемки зданий в эксплуатацию. Арендное жилье включается в состав социального по решению местных исполнительных и распорядительных органов.