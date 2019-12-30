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Что изменится с 1 января 2020 года?

31.12.2019 11:07 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Говорят, что в 2020 году грядет множество перемен: подорожает коммуналка, пройдут выборы , вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Что еще ждет белорусов в новом году?

Вырастет минимальная зарплата

С 1 января 2020 года в Беларуси увеличится размер минимальной заработной платы, причем сразу на 13,6% – до 375 руб. Это значит, что труд работника при полном рабочем дне не сможет оплачиваться ниже этой суммы. В противном случае наниматель совершит нарушение трудового законодательства.

Также с 1 января 2020 года размер минимальной зарплаты составит 100% от размера минимального потребительского бюджета – его размер в данный момент составляет 372 руб.

Напомним, в прошлый раз минимальную зарплату повышали в январе 2019 года. Тогда её размер был увеличен до 330 рублей.

Увеличится базовая величина

С 1 января в Беларуси увеличится и размер базовой величины – с 25,5 до 27 рублей. Соответственно, вырастут и размеры штрафов, сборов и пошлин, которые привязаны к размеру базовой величины. Впрочем, изменения также затронут пособия по безработице и студенческие стипендии.

В начале 2019 года размер базовой величины, кстати, тоже менялся. Тогда увеличение составило 1 рубль – с 24,5 до 25,5 рубля.

Увеличение стоимости услуг ЖКХ и обновленный Жилищный кодекс

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в 2020 году вырастет, но не более чем на $5 в эквиваленте. Повышение пройдёт в два этапа: с 1 января на $3,5 будут повышены тарифы на услуги газо-, электро- и водоснабжения, а также водоотведения, по капитальному ремонту, обращению с твердыми коммунальными отходами, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. Второй этап повышений (на $1,5) запланирован 1 июня, когда будут повышены тарифы на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.

При этом белорусы до сих пор не оплачивают 100% от стоимости «коммуналки». Как сообщил в ноябре текущего года губернатор Минской области Александр Турчин (тогда занимавший пост первого вице-премьера), на полную оплату ЖКУ населением Беларусь выйдет не ранее чем через 5-6 лет.

Также вступят в силу изменения в Жилищный кодекс, которым предусматриваются такие новшества, как компенсация за непригодное для проживания жилье и создание специальных счетов, на которых будут аккумулироваться средства, собираемые на капитальный ремонт. Такие счета станут дополнительной гарантией сохранности средств жильцов, поскольку с них нельзя в бесспорном порядке списывать средства или арестовывать их (кроме случаев, связанных с предотвращением легализации преступных доходов). Изменения также затронут и порядок управления совместным имуществом, который будет упрощён.

Пенсионный возраст увеличится на полгода

Не самая приятная, но вынужденная мера: пенсионный возраст белорусов с 1 января составит 62 года для мужчин и 57 лет для женщин. Также с 1 января изменится и возраст страхового стажа (минимального количества лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН) – он вырастет до 17,5 года.

Почему мера вынужденная? Пенсии выплачиваются из государственного бюджета, который в основном формируется за счет налоговых отчислений. При этом в 1960-х годах, в эпоху «бэби-бума», численность населения росла высокими темпами, но уже к 1990-м годам тенденция изменилась в обратную сторону, из-за чего образовалась демографическая яма. Численность трудоспособного населения (которое платит налоги) постепенно сокращается, в то время как число пенсионеров, напротив, растёт.

При этом аналогичные меры предпринимаются и в сопредельных с Беларусью странах: в Латвии пенсионный возраст и для мужчин и для женщин сейчас составляет 63 года и 3 месяца – его планируют увеличивать на 3 месяца каждый год, с итоговым показателем в 65 лет для обоих полов к 2025 году. Аналогичный возраст будет установлен и в Литве, но уже к 2026 году. Повышают пенсионный возраст и в России, где его планируют довести до 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно.

Вступят в силу изменения в Трудовой кодекс

В новом году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс. Среди новшеств – увеличение выходного пособия (при увольнении из-за неполного рабочего времени), возможность во время отпуска трудиться по совместительству полный рабочий день или смену.

Появится и «декрет» для отцов, которые при рождении ребёнка смогут брать до 14 дней отпуска. Также обновлённая версия документа предполагает обязательство по заключению долгосрочных контрактов с добросовестными работниками – это станет дополнительной гарантией их трудоустройства.

Подорожают сигареты. На сколько – пока неизвестно

Вырастут с 1 января и цены на табачную продукцию, однако то, на сколько вырастет стоимость, пока неизвестно. А всему причиной стало увеличение ставок акцизов на табачные изделия, которые с 1 января также повысятся на 15%.

Как отметили в Министерстве по налогам и сборам, точные данные о стоимости сигарет на 1 января появятся на сайте ведомства не позднее 31 декабря.

Новая система оплаты труда бюджетников

Одним из важных изменений станет реформа оплаты труда работников бюджетных организаций.

Так, с 1 января зарплаты бюджетников будут формироваться на основе обновлённой тарифной сетки, состоящей из 18 разрядов, а не 27, как это было ранее. Разрыв в оплате между этими разрядами составит 6%, что будет стимулировать работников продвигаться вверх по сетке.

Еще одним новшеством станет базовая ставка, которая придёт на смену тарифной ставке первого разряда и существенно её превысит. Кстати, размер ставки будет ежегодно, 1 января, определяться правительством.

Изменится и структура зарплат: она теперь будет состоять из оклада, стимулирующих выплат (например, надбавки за рабочий стаж или ученую степень, премии), а также компенсирующих выплат (доплат за переработки, работу в выходные дни и т.п.). Эта система, по мнению специалистов, позволит руководству учитывать специфику и индивидуальные заслуги каждого отдельного работника.

При этом, как отметили в Минтруда и соцзащиты, новая система не предполагает уменьшения зарплат, как, впрочем, и их одномоментного увеличения.

Снижение таможенных лимитов на посылки и пошлин за перевес

С 1 января сократятся лимиты беспошлинного ввоза товаров на территорию ЕАЭС – до €200 и 31 кг в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. В то же время планируется сократить пошлину за перевес ‒ с 30 до 15% от суммы превышения стоимостной и весовой нормы.

Это значит, если сейчас за каждый килограмм лишнего веса бандероли вы платите не менее €4, то уже с 1 января этот показатель сократится до €2.

Обновлённая программа семейного капитала

Программу семейного капитала в этом году не только продлили, но и существенно преобразовали. Теперь при рождении или усыновлении третьего (или последующего) ребёнка семьи будут получать 22,5 тыс. белорусских рублей субсидии (ранее она выплачивалась в долларах, а её размер составлял 10 тыс.). Более того, использовать эти средства теперь можно досрочно, не дожидаясь совершеннолетия ребёнка.

Конечно, для этого нужен будет и соответствующий повод, например лечение, необходимость оплаты образования или улучшения жилищных условий, и распоряжение от местного исполнительного органа власти. Однако возможность досрочного использования средств капитала должна стать серьёзным подспорьем для многих многодетных семей.

Неденоминированные рубли можно будет обменять только в Нацбанке
Белорусские рубли образца 2000 года с 1 января можно будет обменять на актуальную валюту только в Национальном банке Республики Беларусь. Обмен будет проводиться без взимания комиссии вплоть до 31 декабря 2021 года. А уже 1 января 2022 года все старые денежные знаки станут недействительными.

По информации ОНТ.

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Говорят, что в 2020 году грядет множество перемен: подорожает коммуналка, пройдут выборы , вступит в силу обновленный Трудовой кодекс. Что
 
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